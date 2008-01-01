Прямая трансляция матча 14-го тура КПЛ "Кызыл-Жар СК" - "Тараз"

Сегодня, 21 октября, состоится матч 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу
между "Кызыл-Жар СК"
и "Таразом"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Алматы на поле Академии имени Тимура Сегизбаева и начнется в 14:00 по времени Нур-Султана.
Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Прежде команды между собой сыграли 21 матч, в которых восемь побед одержали футболисты "Кызыл-Жар СК" при пяти ничьих и восьми поражениях с разницей мячей 28-26.
Перед этой игрой "Кызыл-Жар СК" с восемью очками располагается на предпоследней, десятой строчке, а "Тараз", набрав 13 баллов, идет на восьмой позиции. Более подробно с турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь
.