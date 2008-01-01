Прямая трансляция матча 14-го тура КПЛ "Кызыл-Жар СК" - "Тараз"

Начало - в 14:00.

Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:06
Сегодня, 21 октября, состоится матч 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу между "Кызыл-Жар СК" и "Таразом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Алматы на поле Академии имени Тимура Сегизбаева и начнется в 14:00 по времени Нур-Султана.

Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Прежде команды между собой сыграли 21 матч, в которых восемь побед одержали футболисты "Кызыл-Жар СК" при пяти ничьих и восьми поражениях с разницей мячей 28-26.

Перед этой игрой "Кызыл-Жар СК" с восемью очками располагается на предпоследней, десятой строчке, а "Тараз", набрав 13 баллов, идет на восьмой позиции. Более подробно с турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кызыл-Жар СК Тараз ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:06
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