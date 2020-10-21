"Ждал прочный проект". Комментатор "Матч ТВ" оценил переход Андрея Тихонова в "Астану"

Ведущий и комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Шнякин рассказал Sputnik Казахстан
о сильных качествах нового рулевого "Астаны" Андрея Тихонова
как тренера.
- Андрей Тихонов последние два года не имел тренерской практики. Как по-вашему, насколько он готов после такого перерыва к работе с клубом, который имеет определенные амбиции в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
- Мне кажется, что тренеры, в отличие от футболистов, не сильно зависимы от тонуса и практики. Конечно, какое-то время уйдет, чтобы Андрей Валерьевич "раскачался", равно как и любому другому тренеру в этой ситуации нужно было бы время, чтобы познакомиться с командой. В целом сейчас он очень голоден до работы. Я неоднократно у него спрашивал о планах и перспективах, и он говорил, что предложения о работе поступали - и не раз, но в основном от команд из ФНЛ. Как он говорил, для него очень важно, чтобы это был прочный проект: и в финансовом плане, и в плане гарантий. Он не хотел бросаться на амбразуру, а потом страдать из-за того, что нет подходящих условий. Он свеж, бодр, в отличной физической форме, чему были мы свидетелями, когда он играл на любительских турнирах за сборную телеканала "Матч ТВ". Человеку 50 лет, а у нас самые молодые и атлетичные ребята, когда видели его с голым торсом, не понимали, как можно в таком возрасте так шикарно выглядеть.
Тренерская пауза пошла даже на пользу Андрею Валерьевичу: он мог посмотреть на европейский и российский футбол, спокойно анализируя и делая определенные выводы. Тихонов всегда просил заранее его предупредить, на какую тему будем говорить, чтобы подготовиться и посмотреть разбираемые команды. Думаю, еще один год без тренерской работы был бы лишним, а сейчас самое время, чтобы взяться за работу с полными силами и отдачей.
- При этом у Тихонова нет опыта работы главным тренером в командах, которые борются за чемпионство или участвуют в еврокубках. Все-таки в "Краснодаре" он был в тренерском штабе, но не был главным. Не будет ли помехой отсутствие опыта работы на высоком уровне?
- Я не думаю, что это будет особенно проблемой. Да, в "Краснодаре" он был ассистентом, отвечал за разбор команды и работу со статистическими данными. Можно сказать, что там у него был период обучения. Потом у него уже была самостоятельная работа в "Крыльях Советов" и "Енисее". Там у него были команды оборонительные и контратакующие, но надо понимать, что в обоих клубах не было сильного или звездного состава, чтобы с ним можно было "разрывать". Хотя вместе с "Крыльями" он вышел из ФНЛ в РПЛ, и это уже достижение. В "Астане" же другая задача - нужно строить атакующий футбол, играть от себя, так как клуб - один из лидеров казахстанского футбола. Поэтому Тихонов, как носитель идеи атакующего футбола, очень подходит для "Астаны". Не надо долго вспоминать, каким он был футболистом, - он носитель идей Романцева и не только, поэтому ему комфортнее и приятнее ставить атакующий и зрелищный футбол. Помимо этого, Тихонов очень требователен по части индивидуального мастерства футболистов - в первую очередь он обращает внимание на техническую образованность игроков. Поэтому важно то, как он выстроит свои отношения с менеджментом "Астаны" и смогут ли они дать ему тех игроков, которых он хочет. Любопытно посмотреть, что получится у Тихонова в "Астане".
- Как оценивается переход Тихонова в России? Насколько там будут следить за его тренерскими успехами?
- Популярность Тихонова до сих пор выдающаяся, поэтому все, что связано с ним, у нас обсуждается. Я могу об этом судить как ведущий студий, в которых он участвовал на "Открытие-Арена". У нас студия на стадионе располагается прямо у трибун, поэтому болельщики тысячами подходили и просили о фото. Он был и остается кумиром, поддержка у него запредельная. Для меня удивительно видеть, когда к нему подходят совсем юные болельщики, которые точно не застали его как игрока "Спартака", и просят о фотографии. Значит, их отцы или более старшие товарищи рассказывают о нем.
Мы, сотрудники "Матч ТВ", немного расстроены, так как Андрей Валерьевич был для нас коллегой, экспертом. С ним всегда было интересно поспорить, он был эмоциональным - при этом всегда объективным в том, что касалось расклада и анализа игры.
Я думаю, что многие болельщики хотели бы увидеть Тихонова на тренерском мостике российской команды. Поэтому, если он успешно себя покажет в "Астане", ему может последовать предложение от команды российской премьер-лиги. Главное, чтобы он показывал себя не только как эксперт, но и как главный тренер.
У нас на канале несколько потерь: Рашид Рахимов возглавил "Уфу", Андрей Тихонов - "Астану", но мы к этому привыкли. Много тренеров, которые работали у нас экспертами, потом возвращались к тренерской работе. Это, кстати, доказывает то, что для менеджеров клубов важно, чтобы их будущие тренеры были на слуху. Можно сказать, что "Матч ТВ" - это такая витрина тренеров.
Напомним, о назначении российского специалиста "Астана" официально объявила
16 октября. Интересно, что до назначения Тихонова казахстанский клуб вел переговоры
с экс-тренером "Рубина" Курбаном Бердыевым.
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