Лучший бомбардир "Кайрата" опережает свой голевой график предыдущего сезона

В КПЛ-2019 он забил 16 мячей.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 21:30
Лучший бомбардир "Кайрата" в КПЛ-2020 Абат Аймбетов опередил свой голевой график предыдущего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz. Один из самых результативных игроков нынешнего чемпионата вместе с Жоао Пауло из "Ордабасы" лидирует в гонке бомбардиров.

Форвард "Кайрата" в предыдущем сезоне выступал за "Актобе" и показал наивысшую результативность в своей карьере, забив 16 мячей в 29-ти играх. 

В нынешнем сезоне Аймбетов забил восемь голов в 13-ти матчах. Отметим, что несмотря на высокую результативность предыдущего года, он стал лучшим бомбардиром КПЛ из числа казахстанцев, Аймбетов сейчас показывает более стабильный ход.

Если проводить проекцию на сезон-2019, то форвард по итогам 13-ти матчей отличился только пять раз. А восемь голов как сейчас, Аймбетов в предыдущем году забил после 22-х игр.

Чтобы повторить прошлогодний успех Аймбетову нужно забить еще восемь мячей в оставшихся семи играх. В сезоне-2019 ему удавались результативные отрезки, когда в двух матчах подряд футболист отличился три раза и еще в трех играх забил пять голов.

Напомним, после 13-ти туров "Кайрат" занимает первое место, набрав 32 очка. У идущего следом "Тобола" 23 балла, а у "Астаны" третье место и 21 очко. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
Метки:
Актобе ФК Кайрат ФК Ордабасы ФК голы КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 21:30
© 2008 - 2020 ТОО «EML»