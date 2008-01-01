Натурализация 2010-х, Малый - капитан. Жалмагамбетов раскритиковал сборную и глобально был прав

Максим Жалмагамбетов
вновь резко выступил против натурализации в сборной Казахстана
, но на этот раз он получил
не менее хлесткий ответ от действующего игрока национальной команды Сергея Малого
. Корреспондент Vesti.kz
объясняет, почему претензии бывшего игрока сборной стоит принять, но при этом нельзя винить конкретного футболиста.
После очередного поражения сборной от Беларуси ожидаемо, что в сторону команды Михала Билека
последовала критика. В частности, Максим Жалмагамбетов никогда не скрывал своего отношения к натурализованным игрокам, его мнение искреннее и вполне понятное. Максим критиковал поколение игроков, которых массово стали натурализовывать примерно с 2010 года. Андрей Сидельников, Виктор Дмитренко, Анатолий Богданов, Валерий Коробкин, Сергей Малый все они стали игроками сборной, оказавшись невостребованными даже на уровне аутсайдеров РПЛ и украинского чемпионата.
Глобально Жалмагамбетов прав, из этого поколения никто не оказал существенного влияния на прогресс сборной. Да, это нормальные игроки для чемпионата Казахстана, они были конкурентны в этой среде, но было странно смотреть, когда в сборную не вызывали Давида Лорию
или Самата Смакова
, но при этом за нее регулярно выступали Сидельников или Коробкин. Это не проблема игроков, они профессионалы, им предложили - они согласились, никто из них не убирал ноги в матчах за сборную, никто из них не отказывался от нее. Проблема лишь в том, что идея с натурализацией прошла так однобоко и неэффективно.
Эксперимент неудачный и столь массово к нему уже не возвращались, нынешняя сборная максимально насыщена коренными казахстанцами и в ней сейчас нет даже Георгия Жукова и Александра Меркеля у которых всегда были противоречивые отношения со сборной.
Что касается отдельной истории с Сергеем Малым. Жалмагамбетов косвенно задел защитника, Малый отреагировал. Максим все корректно объяснил. То есть это даже сложно назвать конфликтом, поскольку стороны все обсудили и кажется уладили вопросы.
Даже претензии к Малому тут вряд ли могут обсуждаться. Сергей не выдающийся, но вполне качественный защитник, который долгое время закрывает важную позицию в команде, держит уровень и всегда предельно ответственно относиться к играм за сборную. Капитанская повязка у Малого в матче с Беларусью - хороший жест от Билека, это был один из самых опытных игроков в данном составе сборной, с его позиции можно управлять игрой и подсказывать партнерам, он вполне заслужил такой статус.