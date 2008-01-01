Андрей Тихонов столкнулся с первыми проблемами в "Астане"

Новый главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов не сможет рассчитывать на целую группу основных игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Около десяти футболистов столичной команды могут пропустить центральный матч 14-го тура КПЛ против "Тобола" из-за различных повреждений.

Из расположения сборной Казахстана с травмами прибыли полузащитник Юрий Перцух и форвард Алексей Щеткин, есть проблемы со здоровьем у Дорина Ротариу, Антонио Рукавины, Тиграна Барсегяна. Также с повреждением после матчей за сборную Кипра прибыл нападающий Пьерос Сотириу.

Из здоровых футболистов, имеющих шансы выйти в основном составе, можно выделить защитников Дмитрия Шомко, Луку Шимуновича и полузащитника Марина Томасова.

Медицинский штаб "Астаны" предпринимает попытки вернуть в строй некоторых из травмированных игроков. Вполне возможно, что несколько ведущих футболистов сыграют "на уколах".

Матч между "Астаной" и "Тоболом" пройдет 22 октября в 17:00 на стадионе "Жас Кыран". Победитель укрепится на втором месте КПЛ. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.