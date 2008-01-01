Вынужденные замены в обороне и грубые ошибки. "Кайрат" перед важными играми столкнулся с кадровыми проблемами

Перестановки в стартовом составе "Кайрата"
из-за отсутствия центральных защитников Нуралы Алипа
и Раде Дугалича
едва не стоили алматинскому клубу очков в матче 13-го тура КПЛ. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает о том, как вынужденные решения Алексея Шпилевского
добавили нервозности в игру.
Алматинцы столкнулись с неприятностями некоторое время назад, когда у делегированного в сборную Казахстана Алипа был диагностирован коронавирус. Из-за этого он был помещен в карантин и не смог помочь национальной команде. Еще одним заболевшим COVID-19 оказался полузащитник Султанбек Астанов, хотя потеря его на фоне Алипа выглядит не такой масштабной. Кроме того, перед встречей с "Жетысу" обнаружилось отсутствие другого основного центрального защитника Раде Дугалича
, у которого, как утверждают источники близкие к ситуации растяжение мышцы бедра.
Потеря целой связки на столь важных позициях, вынудила Шпилевского к центральному защитнику Денису Полякову,
который впервые в статусе игрока "Кайрата" съездил в сборную Беларуси, отрядить номинального опорного полузащитника Айбола Абикена
. Для Абикена эта роль знакома, он ранее уже исполнял в алматинском клубе данные функции. Правда, в нынешнем сезоне полузащитник больше играл на позиции правого хавбека, вытеснив из состава Конрада Вжесиньски
.
В игре с "Жетысу" Абикен занял место левого центрального защитника, на этой позиции выступает Алип, а Поляков расположился правее, где играет Дугалич. Именно первая ошибка Абикена привела к голу в ворота "Кайрата" на шестой минуте матча.
После этого взятие ворот соорудили Суюмбаев и Покатилов, поставив алматинский клуб в крайне трудное положение. Благо для Шпилевского, его оборона больше не допускала ляпов, а команда сумела исправить ситуацию, но этих ошибок с лихвой хватило тренерскому штабу для серьезного разбора игры.
К слову, Поляков, забивший гол с нулевого угла, когда все ждали прострел, отчасти реабилитировал защитную линию в этом матче. Как всегда, продуктивен и надежен был Миканович на правом краю обороны "Кайрата". Хорват также принял деятельное участие в атаке. С его передач алматинцы забили третий и четвертые голы.
Впрочем, стоит сказать, линия обороны во главе с Покатиловым действовала мягко говоря не образцово и вряд ли может занести себе в актив этот матч. Пока неясно, сколько будет продолжаться карантин Алипа и когда вернется в строй Дугалич. Впереди у "Кайрата" пять матчей за 17 дней, потери очков в которых будут чреваты. 22 октября команда Шпилевского сыграет с "Каспием", а затем алматинцев ждет сверхсложный календарь: 26 октября матч с "Тоболом", 30 октября с "Астаной", третьего ноября против "Ордабасы" и седьмого игра с "Кайсаром". В данных обстоятельствах, дефицит исполнителей в составе, а особенно центральных защитников, которые являются основными, не добавляют спокойствия тренерскому штабу и болельщикам.
Отметим, по итогам 13 туров "Кайрат" набрал 32 очка. "Тобол" сместил со второй строчки "Астану". У костанайцев 23 балла, у столичного клуба - 21. С турнирной таблицей КПЛ-2020 можно ознакомиться здесь
.