КФФ сократила дисквалификации футболистам сборной Казахстана и легионеру "Тобола"

Состоялось заседание апелляционного комитета Казахстанской федерации футбола, на котором рассматривались апелляционные жалобы от "Кайсара", "Тобола" и "Жетысу"."В соответствии со Статьей 116 и Статьей 31 Дисциплинарного регламента КФФ изменить решение КДК от 06 октября 2020 с заменой санкции в следующем порядке:- Дисквалифицировать игрокана два матча фактически и три матча условно с испытательным сроком на три месяца.Срок дисквалификации оставлен в силе и считается с даты от 29 сентября 2020 года", - говорится на сайте КФФ.Аналогичные решение были приняты в отношении легионераи защитника