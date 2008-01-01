КФФ сократила дисквалификации футболистам сборной Казахстана и легионеру "Тобола"

Состоялось заседание апелляционного комитета Казахстанской федерации футбола, на котором рассматривались апелляционные жалобы от "Кайсара", "Тобола" и "Жетысу".
"В соответствии со Статьей 116 и Статьей 31 Дисциплинарного регламента КФФ изменить решение КДК от 06 октября 2020 с заменой санкции в следующем порядке:
- Дисквалифицировать игрока ФК "Кайсар" Асхата Тагыбергена
на два матча фактически и три матча условно с испытательным сроком на три месяца.
Срок дисквалификации оставлен в силе и считается с даты от 29 сентября 2020 года", - говорится на сайте КФФ.
Аналогичные решение были приняты в отношении легионера "Тобола" Сенина Себаи
и защитника "Жетысу" Олжаса Керимжанова
.
Футболист "Жетысу" ударил игрока "Тобола", а тот ответил. Оба получили бан на 5 матчей. Кто виноват?