"Все по делу". Cпециалист оценил десятую победу "Кайрата" в КПЛ и назвал лучшего игрока в матче с "Жетысу"

"Кайрат"
в матче 13-го тура КПЛ-2020
по делу обыграл "Жетысу"
, считает известный казахстанский специалист Булат Есмагамбетов
. В интервью корреспонденту Vesti.kz
он перечислил решающие для алматинцев факторы и назвал лучшего игрока встречи.
- Победа "Кайрата" в матче с "Жетысу" закономерна?
- Матч очень понравился - хороший и динамичный футбол. Все началось с двух грубейших ошибок игроков обороны "Кайрата", которые привели к голам. Мог и третий залететь. Но, в принципе, алматинцы выиграли по делу. Мы увидели два нелепых гола в начале и два пенальти, которые они не забили. Алматинцы молодцы, не растерялись в такой ситуации, несмотря на всякие казусы, гнули свою линию, атаковали. Все 90 минут команда практически не расслаблялась и играла в хорошем темпе. Надо отдать должное ребятам.
- Это уже не первая ошибка Покатилова и Суюмбаева. Здесь причина в психологии, или это случайные совпадения?
- Что касается ошибки Суюмбаева и Покатилова, я думаю, в эти моменты происходит какая-то безответственность. Здесь вина Гафуржана меньше - сброс был нормальным, Покатилов пропустил мяч, когда хотел его обработать. Это ляпы, которые запоминаются, поэтому вратарь хорошего уровня старается такие ошибки не делать. Мы знаем много примеров, когда такие вратари, как Филимонов в сборной России в матче за выход на чемпионат Европы или Кариус из "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов - пропускали такие голы и, потом не смогли психологически преодолеть этот барьер. Это опасное явление. Хорошо, что Покатилова команда выручила, но такое может случиться в финальном матче. Казус есть казус, здесь ничего не скажешь.
- Третий гол "Кайрата", забитый Поляковым с острого угла, не был случайным?
- Его можно считать случайным, но понимаете, без ударов не будет голов. Практически все мячи "Кайрата" были осознанными, преднамеренными. Командные усилия привели к этим четырем голам. Розыгрыш был хороший, защитники подпирали сзади, и полузащитники хорошо двигались, естественно, нападающие Аймбетов и Вагнер были настроены на то, чтобы завершать атаки.
Здесь отмечу Вагнера, я как нападающий, следил за его игрой. Человек во всех отношениях определяет все действия "Кайрата" впереди. Он и разыгрывает комбинации, и придерживает мяч, может остро сыграть, многие атаки шли через него. Где надо он отскакивал от штрафной, чтобы получить мяч. Конечно, он не забил пенальти, но в целом по его действиям - открывания, пас, прием мяча, разворот атаки - Лава можно назвать лучшим игроком встречи.
- Что можете сказать об игре "Жетысу"?
- У меня такое ощущение, что талдыкорганская команда начала хорошо. Она использовала ошибки соперника, но при счете 2:0 семиреченцы перестали играть в футбол, сознательно ушли в оборону, позволили "Кайрату" принимать мяч, обыгрывать, простреливать - все сделали, чтобы алматинцы сыграли здорово. Я не вижу сейчас резервов, за счет которых клуб может на что-то претендовать. Команда просто деморализована. В этом матче играл только "Кайрат" и счет должен был быть крупнее. В игре "Жетысу" есть разочарование.
Эпичная связка Суюмбаев - Покатилов и другие курьезные привозы КПЛ-2020
Напомним, "Кайрат" в матче 13-го тура обыграл "Жетысу" со счетом 4:2, уступая по ходу встречи 0:2.
По итогам 13-ти туров "Кайрат" набрал 32 очка. "Тобол" сместил со второй строчки "Астану". У костанайцев 23 балла, у столичного клуба - 21. "Жетысу" с 16 очками занимает седьмое место. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
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