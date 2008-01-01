Эпичная связка Суюмбаев - Покатилов и другие курьезные привозы КПЛ-2020

В 13-м туре КПЛ-2020 произошло сразу несколько ошибок защитников и вратарей, некоторые из которых предопределили результат. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о наиболее ярких подобных эпизодах нынешнего сезона, часть из которых были фатальными.



Пламен Димов ("Тараз" - "Окжетпес", шестой тур)



В матче шестого тура "Тараз" открыл счет благодаря голу Бауржана Турысбека с пенальти. В эпизоде, который предшествовал голу, защитник "Окжетпеса" Димов неосмотрительно отбросил мяч своему вратарю Ярославу Багинскому и тому пришлось фолить на Серже Ньюадзи. Впрочем, "Окжетпес" одержал итоговую победу со счетом 3:2.







Роман Муртазаев ("Тобол" - "Ордабасы", шестой тур)



Еще в одном матче шестого тура между "Тоболом" и "Ордабасы" дважды грубо ошиблись игроки костанайцев, дарившие мячи соперникам. Первым это сделал Муртазаев, который на 61-й минуте при счете 1:0 в пользу "Ордабасы" пасом назад вывел на Александра Мокина Жоао Пауло. Бразилец воспользовался ассистом.





Арман Оганесян ("Тобол" - "Ордабасы", шестой тур)



Вторую ошибку в этой игре допустил Оганесян. Защитник сборной Армении на 88-й минуте снабдил голевым пасом Зиги Бадибангу. После этого интрига была начисто утрачена. В итоге "Ордабасы" выиграл со счетом 4:0.







Евгений Постников ("Астана" - "Тараз", седьмой тур)



"Тараз" в седьмом туре сумел отобрать очки у "Астаны". На 48-й минуте Постников попытался выбить мяч, но сделал это неубедительно, ассистировав Турысбеку, который отдал передачу на Тони Силву - 1:1.





Давид Юрченко ("Жетысу" - "Шахтер", десятый тур)



В десятом туре "Жетысу", уступая 0:2 "Шахтеру", сумел совершить камбэк. Значительную роль в этом принадлежит Айбару Жаксылыкову. Он отыграл первый мяч и сравнял счет. Второй гол нападающего талдыкорганцев состоялся не без участия голкипера "горняков", который на 83-й минуте в простой ситуации выпустил мяч из рук и позволил отличиться Жаксылыкову.

В итоге, "Жетысу" выиграл со счетом 3:2.







Ярослав Багинский ("Окжетпес" - "Кызыл-Жар СК", 13-й тур)



Полузащитник "Кызыл-Жар СК" Шота Григалашвили на 43-й минуте матча 13-го тура КПЛ против "Окжетпеса" пошел до конца на голкипера соперников и не прогадал. Багинский выбил мяч прямо на ногу грузину и поплатился. Так был открыт счет в игре. Впрочем, кокшетаусцы сумели переломить ход встречи и выиграть у петропавловцев - 2:1.





Джурахон Бабаханов ("Тараз" - "Кайсар", 13-й тур)

Еще одна вратарская ошибка в 13-м туре произошла в матче "Тараз" - "Кайсар". На 61-й минуте при счете 2:0 в пользу жамбыльского клуба голкипер "Тараза" после подачи углового не смог зафиксировать мяч - Элгуджа Лобжанидзе не простил его, поразив ворота. Игра закончилась со счетом 2:2.





Айбол Абикен ("Жетысу" - "Кайрат", 13-тур)

"Кайрат" кошмарно начал встречу 13-го тура против "Жетысу". На шестой минуте встречи перепасовка у своих ворот привела к ошибке Абикена, после чего Педру Эуженио со второй попытки поразил ворота алматинцев.





Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат" - "Кайрат", 13-й тур)



На 17-й минуте встречи "Кайрат" усугубил свое положение после того, как Суюмбаев поразил ворота Стаса Покатилова. К слову, Покатилов из-за травмы не сумел доиграть матч, уступив место Данилу Устименко, а "Кайрат" совершил камбэк (4:2), отыгравшись со счета 0:2.



Напомним, этот дуэт (Суюмбаев - Покатилов) результативно отличился в пользу сопреника в матче Лиги наций между сборными Казахстана и Беларуси.







Отметим, по итогам 13 туров "Кайрат" набрал 32 очка. "Тобол" сместил со второй строчки "Астану". У костанайцев 23 балла, у столичного клуба - 21. С турнирной таблицей КПЛ-2020 можно ознакомиться здесь.