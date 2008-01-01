Шедевр молодого кайратовца, голова Малого и дубль Аймбетова. Выбери лучший гол 13-го тура КПЛ

А также решающий удар Малого.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:16
Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах 13-го тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных ударов. Выбрать лучший из них можно по этой ссылке.

Абат Аймбетов ("Кайрат")

Форвард "Кайрата" в матче с "Жетысу" внес существенный вклад в победу своей команды. Аймбетов оформил дубль, дав начало камбэку "Кайрата". В наш обзор попал второй гол футболиста, забитый на 56-й минуте, благодаря которому алматинцы сравняли счет и больше не уступали талдыкорганцам.

Аймбетов оформил второй дубль в сезоне. Всего на его счету восемь голов. Вместе с лидером "Ордабасы" Жоао Пауло они возглавляют гонку бомбардиров.



Бауржан Турысбек ("Тараз")

Нападающий "Тараза" отличился в результативной ничьей с "Кайсаром". На 23-й минуте матча Турысбек воспользовался проникающей передачей и с острого угла поразил ворота кызылординцев.



Сергей Малый ("Тобол")

Защитник "Тобола", впервые сыгравший в последнем матче сборной Казахстана с капитанской повязкой и поучаствовавший после этого в перепалке с бывшим защитником национальной команды Максимом Жалмагамбетовым, в игре чемпионата страны против "Каспия" забил единственный и победный гол. Малый удачно замкнул подачу с углового.



Серж Ньюадзи ("Тараз")

Нападающий "Тараза" в матче с "Кайсаром" отметился ассистом на Турысбека, а на 25-й минуте француз отличился сам. Ньюадзи эффектно замкнул подачу с фланга, которой предшествовала затяжная комбинация.



Данияр Усенов ("Кайрат")

19-летний атакующий полузащитник "Кайрата" в матче с "Жетысу" поставил жирную точку. Футболист уверенно и смело на 94-й минуте обыграл в штрафной талдыкорганцев двоих соперников и поразил дальний угол ворот.



Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Шестой тур. Айбол Абикен ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав ("Кайрат") - гол в ворота "Шахтера".

Отметим, по итогам 13 туров "Кайрат" набрал 32 очка. "Тобол" сместил со второй строчки "Астану". У костанайцев 23 балла, у столичного клуба - 21. С турнирной таблицей КПЛ-2020 можно ознакомиться здесь.

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