"Все ошибаются, и мы имеем на это право". Шпилевский - о камбэке "Кайрата" с 0:2 и двух незабитых пенальти

Алматинцы упрочили лидерство в КПЛ.

Фото: ФК "Кайрат"
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Сегодня 00:52
Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский прокомментировал волевую победу над талдыкорганским "Жетысу" (4:2) в рамках 13-го тура казахстанской премьер-лиги. Его слова приводит пресс-служба алматинского клуба.

- Горжусь ребятами, за тот менталитет, который мы проявили после счета 2:0. Индивидуальные ошибки случаются в большом спорте, все ошибаются и мы имеем на это право. Но, реакция которая последовала от ребят была просто сумасшедшая, они взяли игру полностью под свой контроль.
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У нас 14 футболистов были в сборных, в разных странах и часовых поясах, было тяжело подготовиться к этой игре. Мы использовали максимум своих возможностей и думаю, перед ребятами надо еще раз снять шляпу. То, что мы не забили моменты - такое бывает, это футбол. Я больше рад сегодня за коллектив! Мы исправляли ошибки друг друга и бились до конца. Не могу не выразить еще раз чувство своей гордости за моих игроков.
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Сейчас надо быстро восстановиться и готовиться к следующему сопернику, недавно они обыграли чемпионов страны. Мы должны будем показать концентрацию с первых минут. Все ребята восстановятся и будут в строю. Уверен, что мы продолжим наше движение вперед, - сказал Шпилевский после игры.

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Благодаря этой победе "Кайрат" набрал 32 очка и оторвался от "Астаны" на 11 очков.
Метки:
Шпилевский Алексей Кайрат ФК Жетысу ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 00:52
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