Новый тренер "Астаны" сделал первые изменения в составе

Пять футболистов из состава "Астана-М"
были привлечены к тренировкам с основной командой. Такое решение принял тренерский штаб "Астаны"
во главе с новым главным тренером Андреем Тихоновым
.
Так, в Алматы к столичной команде присоединились защитники 20-летний Самат Мажит и 19-летний Рахат Маратов, хавбеки 20-летний Нуржан Куанышкалиев, 18-летний Санжар Шураханов и 17-летний Мейрамбек Калмырза.
Все пятеро являются воспитанниками "Астаны" и в этом сезоне принимали участие в первенстве Казахстана среди клубов второй лиги.
Стала известна зарплата нового тренера "Астаны"
О назначении Тихонова "Астана" официально объявила
16 октября.
После 12 туров "Астана" занимает второе место в турнирной таблице КПЛ, уступая 11 очков лидирующему "Кайрату", который сыграл на матч больше.