Новый тренер "Астаны" сделал первые изменения в составе

Столичный клуб уступает 11 очков "Кайрату".

Андрей Тихонов. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 23:23
Пять футболистов из состава "Астана-М" были привлечены к тренировкам с основной командой. Такое решение принял тренерский штаб "Астаны" во главе с новым главным тренером Андреем Тихоновым.

Так, в Алматы к столичной команде присоединились защитники 20-летний Самат Мажит и 19-летний Рахат Маратов, хавбеки 20-летний Нуржан Куанышкалиев, 18-летний Санжар Шураханов и 17-летний Мейрамбек Калмырза.

Все пятеро являются воспитанниками "Астаны" и в этом сезоне принимали участие в первенстве Казахстана среди клубов второй лиги.

Стала известна зарплата нового тренера "Астаны"

О назначении Тихонова "Астана" официально объявила 16 октября.

После 12 туров "Астана" занимает второе место в турнирной таблице КПЛ, уступая 11 очков лидирующему "Кайрату", который сыграл на матч больше.
Метки:
Астана ФК Тихонов Андрей КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 23:23
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