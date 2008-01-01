"Тобол" обошел "Астану" и вышел на второе место в КПЛ

Костанайцы обыграли автора сенсации прошлого тура.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:24
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 13
Каспий - Тобол

Турнирная таблица
Костанайский "Тобол" одержал победу над актауским "Каспием" в 13-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел на Центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Сергей Малый, отличившийся на 70-й минуте.



Благодаря этой победе "Тобол" набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя "Астану" и "Ордабасы" (обе - по 21). Лидирует же "Кайрат" (32), а "Каспий" замыкает таблицу (7).

Напомним, что в предыдущем туре "Каспий" сенсационно обыграл "Астану" (2:1).
Метки:
Каспий Тобол ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:24
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