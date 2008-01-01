"Тобол" обошел "Астану" и вышел на второе место в КПЛ

Костанайский "Тобол"
одержал победу над актауским "Каспием"
в 13-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч прошел на Центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Сергей Малый
, отличившийся на 70-й минуте.
Благодаря этой победе "Тобол" набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя "Астану" и "Ордабасы" (обе - по 21). Лидирует же "Кайрат" (32), а "Каспий" замыкает таблицу (7).
Напомним, что в предыдущем туре "Каспий" сенсационно обыграл "Астану" (2:1).