"Кайрат" сделал камбэк 0:2 в матче с двумя пенальти, обыграл "Жетысу" и оторвался от "Астаны"

Алматинский "Кайрат"
одержал волевую победу талдыкорганским "Жетысу"
в 13-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч, прошедший на стадионе "Жас Кыран", завершился со счетом 4:2. При этом по ходу игры алматинцы уступали в два мяча.
Сначала на 7-й минуте Педро Эуженио
воспользовался ошибкой защитника "Кайрата" Айбола Абикена
и открыл счет в матче. Спустя десять минут гости удвоили преимущество. На этот раз Гафуржан Суюмбаев
отпасовал на Стаса Покатилова
и мяч, пройдя под ногой голкипера, влетел в ворота алматинцев.
На 30-й минуте Абат Аймбетов
один мяч отыграл, а на 57-й минуте лучший бомбардир "Кайрата" оформил дубль и сравнял счет. Победу "Кайрату" принес Денис Поляков
, отличившийся на 76-й минуте. А точку поставил Данияр Усенов, забивший на четвертой компенсированной минуте.
При этом во втором тайме "Кайрат" не забил
два пенальти. С точки поочередно промахнулись Вагнер Лав
и Адеринсола Эсеола
.
Вдобавок, "Жетысу" с 59-й минуты играл в меньшинстве после удаления Мирама Сапанова
, получившего вторую желтую карточку. Уже в компенсированное время красную карточку получил Аслан Дарабаев.
Благодаря этой победе "Кайрат" набрал 32 очка и оторвался от "Астаны" на 11 очков.