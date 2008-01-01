"Кайрат" сделал камбэк 0:2 в матче с двумя пенальти, обыграл "Жетысу" и оторвался от "Астаны"

В игре было еще два удаления.

Фото: ПФЛК
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Сегодня 18:49
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 13
Жетысу - Кайрат 2:4

Турнирная таблица
Алматинский "Кайрат" одержал волевую победу талдыкорганским "Жетысу" в 13-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший на стадионе "Жас Кыран", завершился со счетом 4:2. При этом по ходу игры алматинцы уступали в два мяча.

Сначала на 7-й минуте Педро Эуженио воспользовался ошибкой защитника "Кайрата" Айбола Абикена и открыл счет в матче. Спустя десять минут гости удвоили преимущество. На этот раз Гафуржан Суюмбаев отпасовал на Стаса Покатилова и мяч, пройдя под ногой голкипера, влетел в ворота алматинцев.





На 30-й минуте Абат Аймбетов один мяч отыграл, а на 57-й минуте лучший бомбардир "Кайрата" оформил дубль и сравнял счет. Победу "Кайрату" принес Денис Поляков, отличившийся на 76-й минуте. А точку поставил Данияр Усенов, забивший на четвертой компенсированной минуте.









При этом во втором тайме "Кайрат" не забил два пенальти. С точки поочередно промахнулись Вагнер Лав и Адеринсола Эсеола.

Вдобавок, "Жетысу" с 59-й минуты играл в меньшинстве после удаления Мирама Сапанова, получившего вторую желтую карточку. Уже в компенсированное время красную карточку получил Аслан Дарабаев.

Благодаря этой победе "Кайрат" набрал 32 очка и оторвался от "Астаны" на 11 очков.
Метки:
Кайрат ФК Жетысу ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:49
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