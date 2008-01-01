Хорошие футболисты растут, как для "Ордабасы", так и для сборной Казахстана - Цхададзе о победе над "Шахтером"

Также тренер высказался о кадровых проблемах.

Фото: ФК "Ордабасы"

Главный тренер "Ордабасы" Кахабер Цхададзе прокомментировал победу над "Шахтером" в 13-м туре казахстанской премьер-лиги. Его слова приводит пресс-служба команды.



Исход матча решил один гол, автором которого стал лучший бомбардир шымкентцев Жоао Паоло.



- Поздравляю команду с очень важной победой! До игры у нас было очень много проблем. Жоао Пауло прилетел только сегодня ночью, Бриджидо две недели назад получил травму, провел всего две тренировки и не был готов на 100 процентов. Махлангу также две недели не работал и вчера провел лишь одну тренировку. Из сборной приехал травмированный Досмагамбетов, а вчера в конце тактической тренировки получил травму Даутов, который должен был сегодня выйти в основном составе. У нас были кадровые проблемы, но, слава богу, Механович вернулся в строй.



Сегодня мы играли по другой схеме, в четыре защитника с плеймейкером, а также дали возможность сыграть молодым игрокам, только вернувшимся из сборной U-21. В Хаджиеве и Астанове мы не ошиблись, однозначно они выглядели хорошо. Рады, что хорошие футболисты растут, как для нашей команды, так и сборной Казахстана.



Если говорить по игре, то у нас было большое преимущество в первом тайме, но в завершающей стадии не хватало последнего точного удара. Казалось бы, Механович все правильно делает, но, конечно, нехватка игровой практики повлияла на то, что он не смог сегодня забить гол или отдать голевую передачу. Мы знали, что во втором тайме у нас есть хорошее усиление в лице Жоао Пауло, Бриджидо, Махлангу, и это было запланировано. Единственное, мы хотели Жоао Пауло и Махлангу вместе выпустить, но решили дать еще пять минут Механовичу. В конце матча была нервозность, потому что соперник проигрывал, старался играть навалом и за счет нашей ошибки добиться успеха. Всегда есть вероятность пропустить гол. Я думаю, счет - по игре, и мы заслуженно выиграли. Я доволен ребятами, спасибо им за игру!" - сказал Цхададзе.



Благодаря этой победе, "Ордабасы" набрал 21 очко и догнал идущую второй "Астану". В активе "Шахтера" осталось 16 баллов.