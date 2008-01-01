Руководство клуба КПЛ не приняло отставку главного тренера

Команда идет на предпоследнем месте.

Фото: ФК "Кызыл-Жар СК"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 15:15
Вячеслав Руснак продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба "Кызыл-Жар СК".

Накануне петропавловский клуб уступил "Окжетпесу" (1:2) в рамках 13-го тура КПЛ. После игры Руснак подал в отставку.

Однако руководство "Кызыл-Жара" не приняло его отставку. Специалист из Молдовы продолжит работу в клубе из СКО, сообщает в своем телеграм-канале инсайдер Айдын Кохажмет.

45-летний Руснак возглавил команду в начале года. "Кызыл-Жар СК" с восемью очками после десяти игра занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице КПЛ.
Метки:
Кызыл-Жар СК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 15:15
© 2008 - 2020 ТОО «EML»