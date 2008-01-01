Руководство клуба КПЛ не приняло отставку главного тренера

Вячеслав Руснак
продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба "Кызыл-Жар СК"
.
Накануне петропавловский клуб уступил
"Окжетпесу" (1:2) в рамках 13-го тура КПЛ. После игры Руснак подал в отставку
.
Однако руководство "Кызыл-Жара" не приняло его отставку. Специалист из Молдовы продолжит работу в клубе из СКО, сообщает в своем телеграм-канале
инсайдер Айдын Кохажмет
.
45-летний Руснак возглавил команду в начале года. "Кызыл-Жар СК" с восемью очками после десяти игра занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице КПЛ.