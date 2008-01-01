"Это сиюминутное достижение". Карпович - о валидольном матче и значении "маленькой войны" в КПЛ

Его клуб одержал волевую победу.

Андрей Карпович. Фото: ФК "Окжетпес"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:29
Главный тренер "Окжетпеса" Андрей Карпович в интервью пресс-службе клуба прокомментировал исход матча с "Кызыл-Жаром СК" (2:1) в рамках 13-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

"Окжетпес" обыграл "Кызыл-Жар СК" и поднялся со дна турнирной таблицы КПЛ

"Это был валидольный матч. Вновь сами создали себе проблемы, а потом пытались героически их решить. Благо, что удалось за счет проявленного характера переломить ход игры. Вообще матч был очень боевым, каждый понимал, какая цена стоит на кону - мы соседи по турнирной таблице. Поэтому важно было победить.

Однако это лишь сиюминутное достижение, на котором никак нельзя останавливаться. Впереди много важных матчей, каждый из них будет иметь значение маленькой войны.

Из позитивного могу отметить то, что нам впервые в сезоне удается не проигрывать на протяжении трех матчей. Ранее дважды сыграли вничью с сильными соперниками, а сегодня взяли три очка. Сделаем все, чтобы не останавливаться.

Хочу поздравить с этой победой наших болельщиков, весь регион. Мы чувствуем их поддержку, читаем соцсети. Скучаем по своему стадиону в Кокшетау, по атмосфере домашних матчей. Надеюсь, что в скором времени все вернется в прежнее русло. Благодарю руководство клуба и акима области за веру в нас, за поддержку и доверие", - сказал он.

После этой игры "Окжетпес" набрал десять очков и поднялся с последнего, 11-го места на девятое. "Кызыл-Жар СК", у которого восемь баллов, расположился на десятой строчке. При этом главный тренер петропавловского клуба Вячеслав Руснак подал в отставку после данного поражения.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Окжетпес ФК Кызыл-Жар СК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:29
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