Тренер новичка КПЛ подал в отставку после седьмого поражения в чемпионате

Главный тренер "Кызыл-Жар СК" Вячеслав Руснак
после поражения от "Окжетпеса"
написал заявление об уходе со своего поста, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале
.
"Приняло ли его руководство клуба, пока неизвестно. Скорее всего, решение по этому вопросу будет в понедельник", - написал он.
Отметим, что "Кызыл-Жар СК" уступил
"Окжетпесу" (1:2) в 13-м туре КПЛ. После этой неудачи петропавловский клуб с восемью очками расположился на десятом месте из 11-ти, выиграв всего два матча в нынешнем сезоне при двух ничьих и семи поражениях.
45-летний молдавский специалист возглавил казахстанскую команду в начале года.
В прошлом сезоне "Кызыл-Жар СК" стал победителем первой лиги, благодаря чему напрямую вышел в КПЛ.