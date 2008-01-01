Тренер новичка КПЛ подал в отставку после седьмого поражения в чемпионате

Команду он тренировал с января.

Вячеслав Руснак. Фото: ФК "Кызыл-Жар СК"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:44
Главный тренер "Кызыл-Жар СК" Вячеслав Руснак после поражения от "Окжетпеса" написал заявление об уходе со своего поста, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

"Приняло ли его руководство клуба, пока неизвестно. Скорее всего, решение по этому вопросу будет в понедельник", - написал он.

Отметим, что "Кызыл-Жар СК" уступил "Окжетпесу" (1:2) в 13-м туре КПЛ. После этой неудачи петропавловский клуб с восемью очками расположился на десятом месте из 11-ти, выиграв всего два матча в нынешнем сезоне при двух ничьих и семи поражениях.

45-летний молдавский специалист возглавил казахстанскую команду в начале года.

В прошлом сезоне "Кызыл-Жар СК" стал победителем первой лиги, благодаря чему напрямую вышел в КПЛ.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кызыл-Жар СК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:44
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