Футболист "Тобола" извинился за свой поступок после бана на пять матчей

Случилось это в 12-м туре.

Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:00
Ивуарийский форвард костанайского "Тобола" Сенин Себаи высказался о своей длительной дисквалификации в результате случившейся потасовки с защитником талдыкорганского "Жетысу" Олжасом Керимжановым в матче 12-го тура КПЛ.

"Я хотел бы извиниться перед клубом, болельщиками и партнерами по команде за свою дисквалификацию из-за недавней ситуации на поле. Признаюсь, что я позволил себе отреагировать на провокацию, чего не следовало делать ни при каких обстоятельствах.

Надеюсь, что наказание может быть пересмотрено. Желаю своим партнерам по команде успеха в предстоящих матчах", - написал он на своей странице в Instagram.



Отметим, что эпизод случился на 79-й минуте матча на половине поля талдыкорганцев. После борьбы за мяч между игроками произошла потасовка, в ходе которой Себаи и Керимжанов обменялись ударами. После оба оказались на газоне. Как итог, Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ) дисквалифицировал их на пять игр.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Тобол ФК Жетысу ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 18:00
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