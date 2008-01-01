Стала известна зарплата нового тренера "Астаны"

Обозреватель "Матч ТВ"
Константин Столбовский рассказал о назначении российского специалиста Андрея Тихонова
в "Астану"
, а также сообщил о переговорах с другими кандидатами и об их финансовых запросах.
Отмечается, что кандидатура Тихонова возникла довольно спонтанно, буквально экспромтом. До него в лонг-листе фигурировали такие специалисты, как Дмитрий Парфенов, Юрий Вернидуб, Игорь Криушенко, Олег Кононов и Рашид Рахимов.
Ценник каждого - около 50 тысяч евро в месяц: слишком жирно для "Астаны" нынешних времен. Тихонову, по сведениям "Матч ТВ", предложили несколько меньше (параметры контракта не разглашаются), но он сильно торговаться не стал.
Напомним, о назначении российского специалиста "Астана" официально объявила 16 октября. Сразу после своего назначения он дал первое интервью
.