Стала известна зарплата нового тренера "Астаны"

Отмечается, что его кандидатура возникла спонтанно.

Андрей Тихонов. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:25
Обозреватель "Матч ТВ" Константин Столбовский рассказал о назначении российского специалиста Андрея Тихонова в "Астану", а также сообщил о переговорах с другими кандидатами и об их финансовых запросах.

Отмечается, что кандидатура Тихонова возникла довольно спонтанно, буквально экспромтом. До него в лонг-листе фигурировали такие специалисты, как Дмитрий Парфенов, Юрий Вернидуб, Игорь Криушенко, Олег Кононов и Рашид Рахимов.

Ценник каждого - около 50 тысяч евро в месяц: слишком жирно для "Астаны" нынешних времен. Тихонову, по сведениям "Матч ТВ", предложили несколько меньше (параметры контракта не разглашаются), но он сильно торговаться не стал.

Напомним, о назначении российского специалиста "Астана" официально объявила 16 октября. Сразу после своего назначения он дал первое интервью.


Метки:
Футбол Астана ФК КПЛ-2020 Тихонов Андрей
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 18:25
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