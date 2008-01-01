"Тараз" упустил победу со счета 2:0 в матче КПЛ с отмененным голом и дублем игрока сборной Грузии

Команде Никитенко удались два быстрых гола.

Бауыржан Турысбек. Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:03
"Тараз" и "Кайсар" поделили очки в рамках 13-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Талгаре и завершилась со счетом 2:2.

В первом тайме таразцам удалось забить два быстрых гола - на 23-й и 25-й минутах отличились Бауыржан Турысбек и Серж Ньюадзи. До перерыва подопечные Владимира Никитенко в третий раз огорчили кызылординцев, но гол Йована Чадженовича был отменен из-за офсайда.

Однако во втором тайме "Тараз" не смог удержать это преимущество, пропустив два мяча от форварда "Кайсара" и сборной Грузии Элгуджи Лобжанидзе.









После этой игры "Тараз" с 15 очками расположился на восьмом месте, а "Кайсар" с 16 баллами оказался на шестой строчке. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:03
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