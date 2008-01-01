"Окжетпес" обыграл "Кызыл-Жар СК" и поднялся со дна турнирной таблицы КПЛ

Кокшетауский "Окжетпес" одержал победу над "Кызыл-Жар СК", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд в рамках 13-го тура КПЛ состоялась в Талгаре и завершилась выигрышем номинальных хозяев со счетом 2:1.

Грузинский полузащитник "Кызыл-Жара" Шота Григалашвили забил первым на 43-й минуте и принес своей команде преимущество перед перерывом.

Однако во втором тайме футболисты "Окжетпеса" сначала счет сравняли, а затем оформили победу. На 54-й минуте эстонец Артем Дмитриев точно пробил пенальти, а на 68-й отличился черногорец Дарко Зорич.

"Окжетпес" набрал три очка и поднялся с последнего 11-го места на девятое, имея теперь десять очков после 13-ти сыгранных встреч. С этой позиции он сместил "Кызыл-Жар СК", у которого восемь баллов в 11-ти матчах.

Также сегодня состоится еще один матч 13-го тура КПЛ - "Тараз" - "Кайсар". Начало в 15:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Остальные встречи состоятся завтра, 18 октября.

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