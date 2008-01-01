Прямая трансляция двух матчей 13-го тура КПЛ

Сегодня, 17 октября, возобновляется розыгрыш чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этот день в Талгаре состоятся два матча. В 13:00 кокшетауский "Окжетпес" примет петропавловский "Кызыл-Жар СК". А в 15:00 прозвучит стартовый свисток игры, в которой встретятся "Тараз" и кызылординский "Кайсар". Начало матчей - по времени Нур-Султана.

В прямом эфире эти игры КПЛ покажет Qazsport. Трансляции также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.

Остальные матчи 13-го тура состоятся завтра, 18 октября.

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