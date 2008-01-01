"Необходимо ввязываться в чемпионскую драку". Ловчев оценил шансы на успех Тихонова в "Астане"

Он считает, что состав северян требует серьезных изменений.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 23:44
Новому главному тренеру "Астаны" Андрею Тихонову нужно бороться с "Кайратом" за чемпионство, считает лучший футболист страны 2002 года Евгений Ловчев. При этом экс-игрок национальной команды и клубов КПЛ в комментарии корреспонденту Vesti.kz отметил, что нынешний состав столичного клуба выработал свой ресурс и нуждается в серьезных изменениях.

"Поздравляю Андрея Тихонова с днем рождения и назначением на должность главного тренера "Астаны".

Проблемы с психологией и микроклиматом в команде? В заявке "Астаны" десять футболистов в возрасте 30 лет и старше, в этом возрасте футболисты начинают быть недовольны тактикой команды, тренировочным процессом, самим тренером - это называется "синдром заканчивающегося футболиста".

Состав команды в нынешнем виде выработал свой ресурс и требует серьезных изменений. Нужны "голодные" до побед игроки, которые вернут клуб на самый верх.

Психология "Астаны" должна быть такой, что любую ничью следует рассматривать как поражение и во всех турнирах должна ставиться одна задача - победа!

Сможет ли Тихонов встряхнуть команду и навязать борьбу "Кайрату"? Уверен, "Кайрат" еще потеряет очки и Тихонову необходимо "ввязываться в чемпионскую драку", - заявил Ловчев.

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Напомним, "Астана" объявила о подписании контракта с Тихоновым 16 октября. Для российского специалиста это третий клуб в самостоятельной, тренерской карьере. Ранее легенда "Спартака" возглавлял "Енисей" и "Крылья Советов". Кроме этого, он работал ассистентом Валерия Карпина в "Спартаке" и помогал Олегу Кононову в "Краснодаре".

"Астана" после 12 туров занимает второе место в таблице и на восемь очков отстает от "Кайрата". На счету столичного клуба 21 балл.
Метки:
Астана ФК Кайрат ФК Тихонов Андрей КПЛ-2020 Футбол
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 23:44
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