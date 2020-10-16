"Необходимо ввязываться в чемпионскую драку". Ловчев оценил шансы на успех Тихонова в "Астане"

Новому главному тренеру "Астаны" Андрею Тихонову
нужно бороться с "Кайратом"
за чемпионство, считает лучший футболист страны 2002 года Евгений Ловчев
. При этом экс-игрок национальной команды и клубов КПЛ в комментарии корреспонденту Vesti.kz
отметил, что нынешний состав столичного клуба выработал свой ресурс и нуждается в серьезных изменениях.
"Поздравляю Андрея Тихонова с днем рождения и назначением на должность главного тренера "Астаны".
Проблемы с психологией и микроклиматом в команде? В заявке "Астаны" десять футболистов в возрасте 30 лет и старше, в этом возрасте футболисты начинают быть недовольны тактикой команды, тренировочным процессом, самим тренером - это называется "синдром заканчивающегося футболиста".
Состав команды в нынешнем виде выработал свой ресурс и требует серьезных изменений. Нужны "голодные" до побед игроки, которые вернут клуб на самый верх.
Психология "Астаны" должна быть такой, что любую ничью следует рассматривать как поражение и во всех турнирах должна ставиться одна задача - победа!
Сможет ли Тихонов встряхнуть команду и навязать борьбу "Кайрату"? Уверен, "Кайрат" еще потеряет очки и Тихонову необходимо "ввязываться в чемпионскую драку", - заявил Ловчев.
"Два года не видел мяча, а потом стал легендой". Рабинер высказался о назначении Тихонова в "Астану"
Напомним, "Астана" объявила
о подписании контракта с Тихоновым 16 октября. Для российского специалиста это третий клуб в самостоятельной, тренерской карьере. Ранее легенда "Спартака" возглавлял "Енисей" и "Крылья Советов". Кроме этого, он работал ассистентом Валерия Карпина
в "Спартаке" и помогал Олегу Кононову
в "Краснодаре".
"Астана" после 12 туров занимает второе место в таблице и на восемь очков отстает от "Кайрата". На счету столичного клуба 21 балл.
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