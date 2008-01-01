"Два года не видел мяча, а потом стал легендой". Рабинер высказался о назначении Тихонова в "Астану"

Андрею Тихонову
по силам добиться успехов с "Астаной"
, считает известный российский журналист Игорь Рабинер
. В комментарии корреспонденту Vesti.kz
он отметил, благодаря каким качествам у 50-летнего специалиста должно все получиться в столичном клубе.
"Я обожаю Андрея Тихонова и не могу быть объективен. Это настоящая легенда "Спартака" и российского футбола, человек, которого обожают миллионы не столько за талант, сколько за мощь личности. И именно это заставляет меня думать, что у него как тренера может получиться в "Астане". Надо только потерпеть и довериться ему. Он не из тех людей, которые злоупотребляют доверием.
Вся его карьера о том, чтобы уметь использовать шансы, которые дает жизнь. В 90-м году, когда Мостовой и Шалимов, парни на два года и год старше него, проходили в Кубке чемпионов "Наполи" с Марадоной, он вернулся из Сибири, где два года охранял зэков и не видел мяча, и пошел играть в любительский клуб. А потом стал легендой. Теперь ему надо преодолеть дистанцию гораздо меньшего размера. И верю, что ему это по силам", - заявил Рабинер.
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Напомним, "Астана" объявила о подписании контракта с Тихоновым 16 октября. Для российского специалиста это третий клуб в самостоятельной, тренерской карьере. Ранее легенда "Спартака" возглавлял "Енисей" и "Крылья Советов". Кроме этого, он работал ассистентом Валерия Карпина
в "Спартаке" и помогал Олегу Кононову
в "Краснодаре".
"Астана" после 12 туров занимает второе место в таблице и на восемь очков отстает от "Кайрата". На счету столичного клуба 21 балл.