Стало известно о переговорах "Астаны" с Бердыевым до назначения Тихонова

Он хочет тренировать клуб с возможностью выхода в еврокубки.

Курбан Бердыев. Фото: ФК "Рубин"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:45
До назначения на пост главного тренера Андрея Тихонова "Астана" вела переговоры с экс-наставником "Рубина" Курбаном Бердыевым, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что переговоры с Бердыевым вел генеральный директор "Астаны" Михаил Гурман, который, как и Бердыев, когда-то играл за "Кайрат".

Однако Бердыев надеялся получить назначение в московское "Динамо", которое в итоге принял немецкий специалист Сандро Шварц.

Кроме того, у Бердыева до сих пор сохраняются амбиции тренировать клуб с возможностью выхода в еврокубки, тогда как с казахстанскими командами сделать это значительно сложнее из-за низкого рейтинга УЕФА и необходимости проходить изнурительные раунды квалификации.

Напомним, о назначении Тихонова "Астана" официально объявила сегодня, 16 октября. Сразу после своего назначения он дал первое интервью.

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