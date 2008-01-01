Новый тренер "Астаны" взял в штаб ассистента из РПЛ

В тренерский штаб Андрея Тихонова
в "Астане"
вошел российский специалист Владимир Ежуров
, сообщается на сайте
столичного клуба.
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"Владимир Раимович долгое время проработал в системе казанского "Рубина", занимая посты от тренера дубля до ассистента в основной команде. Помимо Казани 60-летний специалист работал в сборной Таджикистана, узбекских "Семурге" и "Металлурге", белорусской "Белшине", российских "Балтике", "Енисее" и "Крыльях Советов".
В двух последних клубах Ежуров также работал вместе с Тихоновым", - говорится в сообщении клуба.
Напомним, о назначении российского специалиста "Астана" официально объявила
сегодня, 16 октября. Сразу после своего назначения он дал первое интервью
.