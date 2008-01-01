Новый тренер "Астаны" взял в штаб ассистента из РПЛ

Ранее они уже работали вместе.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:29
В тренерский штаб Андрея Тихонова в "Астане" вошел российский специалист Владимир Ежуров, сообщается на сайте столичного клуба.

"Владимир Раимович долгое время проработал в системе казанского "Рубина", занимая посты от тренера дубля до ассистента в основной команде. Помимо Казани 60-летний специалист работал в сборной Таджикистана, узбекских "Семурге" и "Металлурге", белорусской "Белшине", российских "Балтике", "Енисее" и "Крыльях Советов".

В двух последних клубах Ежуров также работал вместе с Тихоновым", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, о назначении российского специалиста "Астана" официально объявила сегодня, 16 октября. Сразу после своего назначения он дал первое интервью.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Рубин Астана ФК Тихонов Андрей
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 18:29
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