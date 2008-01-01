Владелец "Спартака" обратился к новому тренеру "Астаны"

Председатель совета директоров футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун
поздравил с юбилеем нового тренера "Астаны" Андрея Тихонова
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Российскому специалисту сегодня исполнилось 50 лет.
"Андрей Тихонов - один из тех, благодаря кому "Спартак" был и остается самым популярным клубом России, - приводит слова Федуна сайт
"красно-белых". - Своей яркой игрой, смелыми финтами и золотыми голами он влюбил в себя миллионы людей. Тихонов вел за собой партнеров, страховал их в трудные моменты матчей и был настоящим лидером на поле. В не меньшей степени его полюбили за благородный характер и умение искренне благодарить публику за поддержку. Я от всей души поздравляю Андрея с юбилеем, желаю ему успехов в тренерской карьере и благополучия!".
Напомним, о назначении российского специалиста "Астана" официально объявила
сегодня, 16 октября. Сразу после своего назначения он дал первое интервью
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