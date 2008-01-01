"Дрим тим" и "Конкурс прогнозов" возвращаются вместе с КПЛ! В них снова можно выиграть 40 000 тенге

Сегодня, 17 октября, возобновляется чемпионат Казахстана по футболу. В рамках 13-го тура КПЛ сегодня пройдут матчи "Окжетпес" - "Кызыл-Жар СК" (13:00) и "Тараз" - "Кайсар" (15:00).

18 октября состоятся еще три встречи: "Шахтер" - "Ордабасы" (14:00), "Жетысу" - "Кайрат" (17:00) и "Каспий" - "Тобол" (19:30).

И так как уже стартовал второй круг КПЛ - Vesti.kz должны подвести итоги первого раунда и мы сделали это в данной паузе, а теперь объявляем о начале второго этапа.

По итогам первого этапа победителем "Конкурса прогнозов" стал пользователь под ником pashtet1290, а в "Дрим Тим" - пользователь Нурлан Касымжанов. Просьба победителей связаться с нами по телефону +7 707 202 44 22.

Ну а мы продолжаем. Второй этап стартует с нуля и борьба будет снова вестись за 20 тысяч тенге в каждом конкурсе.

В "Конкурса прогнозов" участники уже могут сделать свой прогноз на эти матчи по следующей ссылке.

Что вам нужно делать?

Для того, чтобы стать участником конкурса, вам нужно зарегистрироваться на сайте Vesti.kz и в разделе "Чемпионат Казахстана по футболу 2020 года. Премьер-лига" оставлять свои прогнозы на матчи каждого тура.

Порядок подачи заявок

Участники оставляют прогнозы результатов матчей на странице конкурса, созданной организаторами. Один участник может выставить только один прогноз в текущем туре и при необходимости изменять его. Прогноз на предстоящий матч принимается не позднее чем за час до начала матча по времени Нур-Султана.

Когда завершится конкурс?

Второй этап "Конкурса прогнозов" продлится до конца КПЛ-2020, когда завершатся матчи. По их итогам будет определен победитель, который получит приз 20 тысяч тенге на баланс своего мобильного телефона.

Как будет определен победитель?

Победитель конкурса будет назван на сайте Vesti.kz в новости после завершения чемпионата Казахстана 2020 года. Им станет участник, который наберет наибольшее количество очков.

При равенстве результатов победителем является тот, кто набрал наибольшее количество очков в категории "Матч тура". При равенстве и этих значений победитель выбирается случайным образом с помощью сервиса random.org.

С общими правилами "Конкурса прогнозов" можно ознакомиться здесь.

Также у нас возобновляется уже полюбившаяся всем игра в жанре fantasy - "Дрим тим". Попробовать себя в качестве знатока казахстанского футбола можно по этой ссылке. Победитель "Дрим Тим" также получит 20 тысяч тенге на баланс своего мобильного телефона.

"Дрим тим" - это игра в жанре fantasy, в которой участники могут почувствовать себя в роли футбольных менеджеров. Каждому игроку выдаются виртуальные 10 миллионов евро, на которые он должен собрать команду из игроков, участвующих в КПЛ-2020. Все цены на футболистов даны по оценке сайта Transfermarket. После каждого тура участники могут делать по три замены, также установлен лимит на игроков из одного клуба - их должно быть не больше трех. Больше об общих правилах "Дрим тим" вы можете узнать здесь.

Важно: не забывайте вовремя делать замены, отправлять состав команды нужно не позднее чем за полчаса до начала первого матча тура. После каждого тура разрешается делать три замены.



Видеоинструкция:

Стоит отметить, что в рамках 13-го тура КПЛ-2020 вы не сможете взять игроков "Астаны", так как они пропускают данный тур. Выбрать их можно будет в следующем туре, произведя три замены.

Когда завершится конкурс?

Второй этап "Дрим Тим" продлится до завершения матчей КПЛ-2020. По их итогам будет определен победитель, который и получит приз - 20 тысяч тенге на баланс своего мобильного телефона. При равенстве очков у участников победитель будет определен случайным образом с помощью сервиса random.org.

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