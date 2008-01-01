В "Астане" сделали заявление по новому главному тренеру

В футбольном клубе "Астана"
подтвердили факт переговоров с российским специалистом Андреем Тихоновым
о назначении на пост главного тренера команды.
"В пятницу, 16 сентября, мы выставим официальную информацию по этой ситуации в наших источниках", - сказали NEWS.ru
в столичном клубе.
Ранее Тихонов заявил, что летит в Нур-Султан на переговоры
с "Астаной".
Назван новый главный тренер "Астаны"
После 12 туров столичный клуб занимает второе место в КПЛ-2020, отставая от "Кайрата" на восемь очков. Пост наставника в "Астане" стал вакантным после отставки чешского специалиста Михала Билека
, а затем британца Пола Эшуорта, который помимо тренерской должности также являлся исполнительным директором клуба.
В 2016 году Тихонов возглавил "Енисей". Красноярцы заняли третье место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Год спустя он стал уже главным тренером "Крыльев Советов", которые вывел в российскую премьер-лигу (РПЛ).