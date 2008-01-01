В "Астане" сделали заявление по новому главному тренеру

Столичный клуб идет вторым в КПЛ после "Кайрата".

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:46
В футбольном клубе "Астана" подтвердили факт переговоров с российским специалистом Андреем Тихоновым о назначении на пост главного тренера команды.

"В пятницу, 16 сентября, мы выставим официальную информацию по этой ситуации в наших источниках", - сказали NEWS.ru в столичном клубе.

Ранее Тихонов заявил, что летит в Нур-Султан на переговоры с "Астаной".

Назван новый главный тренер "Астаны"

После 12 туров столичный клуб занимает второе место в КПЛ-2020, отставая от "Кайрата" на восемь очков. Пост наставника в "Астане" стал вакантным после отставки чешского специалиста Михала Билека, а затем британца Пола Эшуорта, который помимо тренерской должности также являлся исполнительным директором клуба.

В 2016 году Тихонов возглавил "Енисей". Красноярцы заняли третье место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Год спустя он стал уже главным тренером "Крыльев Советов", которые вывел в российскую премьер-лигу (РПЛ).
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Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 16:46
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