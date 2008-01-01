Новый тренер "Астаны" прокомментировал свое назначение

Столичная команда идет на втором месте в таблице.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:21
Российский специалист Андрей Тихонов подтвердил информацию о переговорах с "Астаной" в телефонном разговоре со Sputnik Казахстан.

Назван новый главный тренер "Астаны"

"Я лечу в Нур-Султан на переговоры с "Астаной". Будем общаться, посмотрим",- заявил Тихонов.

Пост наставника в "Астане" стал вакантным после отставки чешского специалиста Михала Билека, а затем британца Пола Эшуорта, который помимо тренерской должности также являлся исполнительным директором клуба.

Большую часть футбольной карьеры Тихонов провел в московском "Спартаке", за который он сыграл 191 матч и забил 68 мячей. Также выступал за "Крылья Советов", "Химки" и "Локомотив" из Астаны. Полузащитник приглашался в сборную России. За национальную команду Тихонов провел 29 матчей и забил один гол.

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда работал в "Крыльях Советов". Затем тренировал "Спартак" и "Краснодар".

В 2017 году Тихонов стал главным тренером "Крыльев Советов". Под его руководством команда вышла в РПЛ. В 2018 году специалист был отправлен в отставку.

Напомним, что в текущем чемпионате Казахстана "Астана" идет на втором месте, отстав от лидирующего "Кайрата" на восемь очков. Более подробно с турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.
Метки:
Астана ФК Футбол КПЛ-2020 Тихонов Андрей Россия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:21
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