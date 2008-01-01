Назван новый главный тренер "Астаны"

Пост стал вакантным после отставок Билека и Эшуорта.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 13:54
Андрей Тихонов близок к назначению на пост главного тренера "Астаны". Об этом "Чемпионату" сообщил источник знакомый с ситуацией и собеседник, близкий к специалисту.

Напомним, пост наставника в "Астане" стал вакантным после отставки чешского специалиста Михала Билека, а затем британца Пола Эшуорта, который помимо тренерской должности также являлся исполнительным директором клуба.

"Астана" приняла решение по новому главному тренеру

Большую часть футбольной карьеры Тихонов провел в московском "Спартаке", за который он сыграл 191 матч и забил 68 мячей. Также Андрей выступал за "Крылья Советов", "Химки" и "Локомотив" из Астаны. Полузащитник приглашался в сборную России. За национальную команду Тихонов провел 29 матчей и забил один гол.

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда работал в "Крыльях Советов". Затем Тихонов тренировал "Спартак" и "Краснодар".

В 2016 году был назначен главным тренером "Енисея". Под его руководством клуб провел лучший сезон в истории, заняв третье место в первенстве ФНЛ. В стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу за счет правила выездного гола уступил тульскому "Арсеналу".

В 2017 году Тихонов стал главным тренером "Крыльев Советов". Под его руководством команда вышла в РПЛ. В 2018 году специалист был отправлен в отставку. 
Метки:
Астана ФК КПЛ-2020 Билек Михал Эшуорт Пол Тихонов Андрей
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 13:54
© 2008 - 2020 ТОО «EML»