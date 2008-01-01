Назван новый главный тренер "Астаны"

Андрей Тихонов
близок к назначению на пост главного тренера "Астаны"
. Об этом "Чемпионату
" сообщил источник знакомый с ситуацией и собеседник, близкий к специалисту.
Напомним, пост наставника в "Астане" стал вакантным после отставки чешского специалиста Михала Билека
, а затем британца Пола Эшуорта
, который помимо тренерской должности также являлся исполнительным директором клуба.
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Большую часть футбольной карьеры Тихонов провел в московском "Спартаке", за который он сыграл 191 матч и забил 68 мячей. Также Андрей выступал за "Крылья Советов", "Химки" и "Локомотив" из Астаны. Полузащитник приглашался в сборную России. За национальную команду Тихонов провел 29 матчей и забил один гол.
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда работал в "Крыльях Советов". Затем Тихонов тренировал "Спартак" и "Краснодар".
В 2016 году был назначен главным тренером "Енисея". Под его руководством клуб провел лучший сезон в истории, заняв третье место в первенстве ФНЛ. В стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу за счет правила выездного гола уступил тульскому "Арсеналу".
В 2017 году Тихонов стал главным тренером "Крыльев Советов". Под его руководством команда вышла в РПЛ. В 2018 году специалист был отправлен в отставку.