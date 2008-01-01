Футболист "Жетысу" ударил игрока "Тобола", а тот ответил. Оба получили бан на 5 матчей. Кто виноват?

Защитник талыдкорганскогои нападающий костанайскогополучили по пятиматчевой дисквалификации за драку во время игры.Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ) по итогам матча команд в рамках 12-го тура КПЛ, в котором и произошла потасовка между футболистами."За физическое воздействие в отношении соперника, выразившееся в ударе локтем вне игрового эпизода, дисциплинарная санкция, наложенная судьей в виде предупреждения игроков ФК "Жетысу"и ФК "Тобол", изменена на дисквалификацию названных футболистов на пять матчей", – написано на сайте федерации.Срок дисквалификации вступил в силу с 12 октября 2020 года.Таким образом, Себаи и Керимжанов футболиста пропустят большую часть КПЛ после возобновления из-за паузы на матчи сборных.Эпизод случился на 79-й минуте матча на половине поля талдыкорганцев. После борьбы за мяч между игроками произошла потасовка, в ходе которой Себаи и Керимжанов обменялись ударами. После оба оказались на газоне.В результате инцидента на поле произошла небольшая потасовка. Судья показал обоим зачинщикам по желтой карточке.Однако Судейско-экспертная комиссия КФФ пришла к выводу, что рефери матча должен был удалять и Себаи, и Керимжанова."Защитник "Жетысу" локтем ударил соперника в область груди, на что игрок "Тобола" ответил ударом рукой в область головы. Судья данный момент не видел, потому что был сосредоточен на следующем игровом эпизоде. К сожалению, и члены судейской бригады тоже не увидели данное нарушение, и судье было тяжело принять правильное решение. После совещания с ассистентом судья вынес предупреждения обоим нарушителям. СЭК, внимательно изучив имеющиеся видеоматериалы, в ходе обсуждений приняла следующее решение: игроки "Тобола" и "Жетысу" повели себя не спортивно, не соблюдая правил фэйр-плей, и должны были быть удалены с поля с показом им красных карточек", - заключил эксперт комиссии.Добавим, что сам матч завершился победой "Тобола" со счетом 2:0. Костанайцы с 20 очками занимают третье место в турнирной таблице КПЛ. "Жетысу" (16) идет седьмым.КПЛ возобновится матчами 17-18 октября. Во второй игровой день "Тобол" сыграет с "Каспием", а "Жетысу" встретится с "Кайратом".