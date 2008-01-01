"Астана" приняла решение по новому главному тренеру

Руководство футбольного клуба "Астана" намерено утвердить нового главного тренера команды в ближайшие два дня, сообщает корреспондент Vesti.kz. Круг претендентов на вакантную должность сократился до минимума.



В "Астане" пытаются ускорить процесс назначения тренера, поскольку команде необходимо готовиться к возобновлению чемпионата Казахстана. При этом клуб исключил из списка возможных кандидатов на пост тренера специалистов из Украины, Беларуси и Болгарии, то есть наверняка "Астану" не возглавят ни Вячеслав Грозный, ни Юрий Вернидуб, о которых ранее говорили, как о вероятных претендентах.



Добавим, также сообщалось, что столичный клуб рассматривает кандидатуру казахстанского тренера Владимира Чебурина.



В нынешнем сезоне "Астана" сначала отправила в отставку чешского специалиста Михала Билека, а затем британца Пола Эшуорта, который помимо тренерской должности также являлся исполнительным директором клуба.