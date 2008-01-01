"Астана" приняла решение по новому главному тренеру

Также стало известно, кто выбыл из шорт-листа кандидатов.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:55

Руководство футбольного клуба "Астана" намерено утвердить нового главного тренера команды в ближайшие два дня, сообщает корреспондент Vesti.kz. Круг претендентов на вакантную должность сократился до минимума. 

В "Астане" пытаются ускорить процесс назначения тренера, поскольку команде необходимо готовиться к возобновлению чемпионата Казахстана. При этом клуб исключил из списка возможных кандидатов на пост тренера специалистов из Украины, Беларуси и Болгарии, то есть наверняка "Астану" не возглавят ни Вячеслав Грозный, ни Юрий Вернидуб, о которых ранее говорили, как о вероятных претендентах.  

Добавим, также сообщалось, что столичный клуб рассматривает кандидатуру казахстанского тренера Владимира Чебурина

В нынешнем сезоне "Астана" сначала отправила в отставку чешского специалиста Михала Билека, а затем британца Пола Эшуорта, который помимо тренерской должности также являлся исполнительным директором клуба. 

Метки:
Астана ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:55
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