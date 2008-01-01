Дефекты и недочеты? Почему "Кайсар" проводил матч Лиги Европы не на домашнем стадионе в Кызылорде

В итоге "волки" сыграли в Шымкенте, проиграли и вылетели из еврокубков.

Фото6 ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:21
На стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде, который является домашним для ФК "Кайсар"по итогам реконструкции не было выявлено дефектов и недочетов, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Кызылординской области. Также в ведомстве объяснили, почему арена не была задействована для матча "волков" в квалификации Лиги Европы.

"Футбольный клуб "Кайсар" в рамках проводимого матча Лиги Европы не выбрал стадион имени Гани Муратбаева в качестве домашней арены по причине отсутствия на футбольное поле специального сертификата ФИФА, который в текущем году не было возможности получить в связи с объявленным в стране карантином, введенным вследствие вируса COVID-19.

Дефекты и недочеты в процессе строительных работ по реконструкции стадиона не были допущены и после их завершения не были выявлены", - заявили в Управлении на запрос редакции.

В КПЛ-2020 "Кайсар", набрав 16 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. В текущем сезоне "волки" дебютировали в Лиге Европы, где во втором квалификационном раунде уступили на своем поле кипрскому АПОЭЛу (1:4).

Ранее в Управлении облспорта назвали бюджет "Кайсара" и задачи на текущий сезон, а также объяснили ситуацию с тендером о передаче клуба в доверительное управление с правом последующего выкупа.
Метки:
Кайсар ФК КПЛ-2020 ПФЛК Бюджет
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:21
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