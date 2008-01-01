Стала известна причина, почему не состоялся тендер по "Кайсару"

Клуб выставили на торги за 104 миллиона тенге.

Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:18
Как сообщалось ранее, кызылодинский футбольный клуб "Кайсар" был выставлен на торги. Стартовая цена составляла 104 миллиона тенге, однако тендер в итоге не состоялся.

В Управлении физической культуры и спорта Кызылординской области прокомментировали ситуацию корреспонденту Vesti.kz.

"Согласно постановления акимата Кызылординской области от 10 февраля 2016 года №338 "О некоторых вопросах приватизации" Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылординский областной футбольный клуб "Кайсар" (ТОО "КОФК "Кайсар) внесен в перечень приватизируемых организаций.

Управлением финансов Кызылординской области 6 октября 2020 года, были проведены торги по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа коммунального имущества по объекту ТОО "КОФК "Кайсар", с долей участия 51 процент - 104 миллиона 223 тысячи тенге.

В результате проведенных электронных торгов по ТОО "КОФК "Кайсар" тендер не состоялся в связи с отсутствием заявок", - заявили в облспорте области на запрос редакции.

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Напомним, "Кайсар" с 16 очками занимает шестое место в КПЛ-2020. В текущем сезоне "волки" дебютировали в Лиге Европы, где во втором квалификационном раунде уступили на своем поле кипрскому АПОЭЛу (1:4).

Ранее в Управлении облспорта назвали бюджет клуба и задачи на текущий сезон.
Метки:
Кайсар ФК КПЛ-2020 Лига Европы
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:18
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