В "Кайсаре" озвучили задачи на сезон КПЛ-2020 и бюджет клуба

Команда занимает шестое место в чемпионате.

Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:00
Футбольный клуб "Кайсар" по итогам КПЛ-2020 должен оказаться в турнирной таблице в числе первых шести команд, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Кызылординской области. Кроме того, там назвали бюджет клуба на 2020 год.

"На 2020 год перед футбольной командой "Кайсар" была поставлена задача, попасть в первую шестерку в чемпионате Республики Казахстан по футболу среди команд премьер-лиги", - заявили в управлении облспорта на запрос редакции.

Что касается бюджета клуба, то там заявили следующее:

"На 2020 год футбольному клубу "Кайсар" из областного бюджета было выделено два миллиарда 637 миллионов 822 тысяч тенге".

Отметим, что "Кайсар" после 12-ти туров занимает шестое место в турнирной таблице КПЛ, набрав 16 очков. В этом сезоне кызылординский клуб дебютировал в еврокубках - во втором квалификационном раунде Лиги Европы уступил кипрскому АПОЭЛу со счетом 1:4.
Метки:
Кайсар ФК КПЛ-2020 Лига Европы Бюджет
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:00
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