В "Кайсаре" озвучили задачи на сезон КПЛ-2020 и бюджет клуба

Футбольный клуб "Кайсар"
по итогам КПЛ-2020
должен оказаться в турнирной таблице в числе первых шести команд, сообщили корреспонденту Vesti.kz
в Управлении физической культуры и спорта Кызылординской области. Кроме того, там назвали бюджет клуба на 2020 год.
"На 2020 год перед футбольной командой "Кайсар" была поставлена задача, попасть в первую шестерку в чемпионате Республики Казахстан по футболу среди команд премьер-лиги", - заявили в управлении облспорта на запрос редакции.
Что касается бюджета клуба, то там заявили следующее:
"На 2020 год футбольному клубу "Кайсар" из областного бюджета было выделено два миллиарда 637 миллионов 822 тысяч тенге".
Отметим, что "Кайсар" после 12-ти туров занимает шестое место в турнирной таблице КПЛ, набрав 16 очков. В этом сезоне кызылординский клуб дебютировал в еврокубках - во втором квалификационном раунде Лиги Европы уступил кипрскому АПОЭЛу со счетом 1:4.