Российский защитник Никита Безлихотнов расторг контракт с "Кызыл-Жар СК", сообщает matchtv.ru.

30-летний футболист продолжит карьеру в ФНЛ - втором по значимости дивизионе России. Он переходит в команду "СКА-Хабаровск", за которую уже выступал в сезоне-2015/16.

Напомним, в КПЛ-2020 Безлихотнов провел за петропавловский клуб три матча.

Возможно, его успеют дозаявить к матчу 15-го тура ФНЛ с "Енисеем", который пройдет сегодня, 13 октября.

"СКА-Хабаровск" занимает 13-е место в турнирной таблице, на восемь очков отставая от зоны "стыков". За команду так выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов.