Футболист расторг контракт с клубом КПЛ ради трансфера в российский чемпионат

За эту команду также выступает казахстанский полузащитник.

Никита Безлихотнов. Кадр с YouTube
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 11:05

Российский защитник Никита Безлихотнов расторг контракт с "Кызыл-Жар СК", сообщает matchtv.ru.

30-летний футболист продолжит карьеру в ФНЛ - втором по значимости дивизионе России. Он переходит в команду "СКА-Хабаровск", за которую уже выступал в сезоне-2015/16.

Напомним, в КПЛ-2020 Безлихотнов провел за петропавловский клуб три матча. 

Возможно, его успеют дозаявить к матчу 15-го тура ФНЛ с "Енисеем", который пройдет сегодня, 13 октября.

"СКА-Хабаровск" занимает 13-е место в турнирной таблице, на восемь очков отставая от зоны "стыков". За команду так выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов.

Метки:
КПЛ-2020 Кызыл-Жар СК СКА-Хабаровск Кенесов Арман
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 11:05
© 2008 - 2020 ТОО «EML»