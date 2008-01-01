Появилась информация по участию Исламхана в следующем матче сборной Казахстана в Лиге наций

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан с высокой вероятностью не примет участие в ближайшем матче с Беларусью в рамках Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее полузащитник пропустил игру с Албанией.



Игрока беспокоит мышечная травма. Источник, близкий к ситуации, отмечает, что, скорее всего, он покинет расположение сборной и вернется в свой клуб "Аль-Айн".



В прошедшем домашнем матче с Албанией полузащитник не был в заявке, но смотрел игру с трибун стадиона "Центральный". Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек заявил, что пока определенного решения относительно Исламхана нет, но признался, что его отсутствие сказывается на игровом потенциале команды.



Также добавим, что по прилету в ОАЭ казахстанец будет помещен на карантин и, вероятно, пропустит ближайшую официальную игру "Аль-Айна".



Первый матч в новом сезоне команда Исламхана проведет 17 октября против "Хаур-Факкана".