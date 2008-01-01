"Астане" нашли нового лидера

Пока столичный клуб без тренера.

Денис Гармаш. Фото: ФК "Динамо" Киев
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 01:09
Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Гармаш может продолжить карьеру в Казахстане.

По информации "Футбол газеты", в услугах 30-летнего хавбека заинтересована "Астана". Переход случится только в том случае, если "Астану" возглавит Вячеслав Грозный.

"В таком случае вполне возможно, что Гармаш станет одним из лидеров "Астаны" и поведет игроков за собой", - говорится в заметке.

Гармаш выступает за "Динамо" с 2007 года, провел 184 матча и забил 23 гола. Является двукратным чемпионом Украины, обладателем Кубка (два раза) и Суперкубка Украины (четыре раза). За сборную Украины сыграл 30 матчей.

Напомним, "Астана" остается без тренера с августа после расторжения контракта с Михалом Билеком. Обязанности главного тренера исполнялся Пол Эшуорт, но 7 октября он был уволен из столичного клуба.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 01:09
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