По примеру Шпилевского и "Кайрата"? "Астану" может возглавить молодой белорусский специалист

На родине его рейтинг выше, чем у наставника алматинцев.

Кирилл Альшевский. Фото: sputnik.by©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:28

Представители ФК "Астана" провели предварительные переговоры с 38-летним белорусским специалистом Кириллом Альшевским. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет. По его информации, пока беседа носила ознакомительный характер.

"Мои источники утверждают, что с 38-летним тренером связывались представители "Астаны". Но кто именно - не могу сказать. Разговор был ознакомительным, до конкретики не доходило. У Альшевского лишь спросили, интересует ли его вариант с Казахстаном.

В конце сентября Альшевский покинул БАТЭ. В Беларуси он считается самым перспективным тренером, и его рейтинг куда выше, чем у того же Шпилевского. Во всяком случае, бэкграунд у него уже довольно внушительный. Но насколько вероятно его появление в "Астане", пока оценить трудно", - пишет инсайдер.

Напомним, что алматинский "Кайрат" возглавляет белорусский специалист Алексей Шпилевский, которому 32 года. 

"Астана" же пока без главного тренера. В последнее время исполняющим обязанности был британец  Пол Эшуорт. Но из-за неудачного сезона клуб расстался со специалистом. 

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Метки:
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