По примеру Шпилевского и "Кайрата"? "Астану" может возглавить молодой белорусский специалист

Представители ФК "Астана" провели предварительные переговоры с 38-летним белорусским специалистом Кириллом Альшевским. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет. По его информации, пока беседа носила ознакомительный характер.

"Мои источники утверждают, что с 38-летним тренером связывались представители "Астаны". Но кто именно - не могу сказать. Разговор был ознакомительным, до конкретики не доходило. У Альшевского лишь спросили, интересует ли его вариант с Казахстаном.

В конце сентября Альшевский покинул БАТЭ. В Беларуси он считается самым перспективным тренером, и его рейтинг куда выше, чем у того же Шпилевского. Во всяком случае, бэкграунд у него уже довольно внушительный. Но насколько вероятно его появление в "Астане", пока оценить трудно", - пишет инсайдер.

Напомним, что алматинский "Кайрат" возглавляет белорусский специалист Алексей Шпилевский, которому 32 года.

"Астана" же пока без главного тренера. В последнее время исполняющим обязанности был британец Пол Эшуорт. Но из-за неудачного сезона клуб расстался со специалистом.

Стремление к АПЛ, наказание Томасова и провал в еврокубках. Чем запомнился Пол Эшуорт в "Астане"