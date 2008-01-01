Воспитанник "Кайрата" может возглавить пятикратного чемпиона КПЛ

Клуб лидирует в турнирной таблице.

Али Алиев. Фото: ФК "Кызыл-Жар СК"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:40
Новым главным тренером "Актобе" может стать бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу и рулевой "Кызыл-Жар СК" Али Алиев, сообщает телеграм-канал "Спорт Шредингера".

39-летний Алиев, известный по играм за родной "Кайрат" и другие казахстанские команды, на данный момент находится без работы, тогда как "Актобе" ищет нового тренера.

В нынешнем году с "Актобе", становившимся в свое время пятикратным чемпионом страны, работали два специалиста. В феврале, после первых сборов, клуб попрощался с российским наставником Владимиром Маминовым. Следующим главным тренером команды стал другой россиянин Алексей Петрушин.

Под руководством Петрушина "красно-белые" начали сезон в первой лиге. При нем "Актобе" сыграл три матча, выиграв один из них и два завершив вничью. После этого россиянин покинул расположение клуба. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

По итогам первого круга "Актобе" лидирует в таблице первой конференции, набрав 14 очков.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Актобе ФК Кызыл-Жар СК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:40
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