Воспитанник "Кайрата" может возглавить пятикратного чемпиона КПЛ

Новым главным тренером "Актобе"
может стать бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу и рулевой "Кызыл-Жар СК" Али Алиев
, сообщает телеграм-канал
"Спорт Шредингера".
39-летний Алиев, известный по играм за родной "Кайрат" и другие казахстанские команды, на данный момент находится без работы, тогда как "Актобе" ищет нового тренера.
В нынешнем году с "Актобе", становившимся в свое время пятикратным чемпионом страны, работали два специалиста. В феврале, после первых сборов, клуб попрощался с российским наставником Владимиром Маминовым. Следующим главным тренером команды стал другой россиянин Алексей Петрушин.
Под руководством Петрушина "красно-белые" начали сезон в первой лиге. При нем "Актобе" сыграл три матча, выиграв один из них и два завершив вничью. После этого россиянин покинул расположение клуба. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
По итогам первого круга "Актобе" лидирует в таблице первой конференции, набрав 14 очков.
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