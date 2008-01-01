"Чемпион - в пролете". Представлена символическая сборная шестого тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана
опубликовала символическую сборную шестого тура национального чемпионата сезона-2020.
При формировании состава учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.
Шестой тур был разбит на три игровых дня. Заключительный игровой день данного тура закрыл матч "Кайрат" - "Астана", который состоялся 4 октября и завершился победой
алматинского клуба - 3:0. И неудивительно, что после этой неудачи никто из состава действующего чемпиона не попал в сборную тура.
Вратарь
: Владимир Плотников ("Ордабасы")
В принципиальном матче против костанайского "Тобола" Плотников совершил два сейва и столько же раз удачно сыграл на выходе из ворот. Главное - опытному голкиперу удалось сохранить свои ворота "сухими". Индекс действий - 282.
Правый защитник
: Дино Миканович ("Кайрат")
Хорватский защитник хорошо проявил себя в игре с чемпионом страны. Дино совершил четыре чистых отбора мяча, пять перехватов и девять подборов. Также Микановичу удалось выиграть 75 процентов всех единоборств на своем фланге. Индекс действий - 283.
Центральные защитники
: Давид Мавутор ("Жетысу"), Александр Клещенко ("Ордабасы")
Безупречная игра Мавутора в обороне помогла "Жетысу" набрать три очка. Давид проявил себя, показав хорошие показатели по выигранным единоборствам - 68 процентов эффективности. Также он хорошо "читал" игру, совершив шесть перехватов и девять подборов. К тому же легионер талдыкорганской дружины отметился ассистом. Индекс действий - 303.
Большой вклад в разгромную победу над "Тоболом" (4:0) внес российский защитник Клещенко. Александр успешно устранял порывы атакующих игроков соперника, совершив при этом шесть перехватов и девять подборов. Индекс действий - 283.
Левый защитник
: Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат")
Заряженность Гафуржана на бескомпромиссную борьбу и победу в игре над "Астаной" можно увидеть, взглянув на статистические показатели: он выиграл 83 процента единоборств, совершил восемь отборов, став лучшим по этому показателю среди защитников в туре, а также записал в свой актив 12 перехватов и семь подборов. Индекс действий - 276.
Правый полузащитник
: Зиги Бадибанга ("Ордабасы")
В этом туре Бадибанге удалось преобразовать свой атакующий потенциал в эффективные действия. Зиги совершил три успешные обводки, два раза бил по воротам и выиграл 80 процентов борьбы в атаке. Главное достижение - забитый гол в самом конце игры. Индекс действий - 322.
Опорный полузащитник
: Яцек Гуральски ("Кайрат")
Гуральски - один из лучших футболистов отчетного тура. Яцек был настроен на борьбу на каждом участке поля, в процессе отбора вгрызаясь в своих оппонентов словно хищник в жертву. Собственно, статистика четко отражает классную игру польского полузащитника "Кайрата": 76 процентов успешных единоборств, восемь отборов, 11 перехватов и десять подборов. Индекс действий - 335.
Левый полузащитник
: Гулжигит Алыкулов ("Кайрат")
В игре с "Астаной" Алыкулов был неудержим. Кыргызский хавбек часто шел в дриблинг и использовал нестандартные ходы, доставив много проблем защитникам. Он три раза угрожал воротам "Астаны", один из ударов оказался результативным. Также Гулжигит заставил ошибиться защитника столичной команды, срезавшего мяч в свои ворота. Индекс действий - 343.
Атакующий полузащитник
: Жоао Пауло ("Ордабасы")
Жоао принял участие в двух забитых голах. В первом эпизоде после опасного удара в исполнении Пауло партнер по команде добил мяч в ворота дезориентированного вратаря, во втором моменте бразилец забил сам. Всего Жоао Пауло предпринял семь попыток удара, три из которых пришлись в створ. Индекс действий - 329.
Нападающие
: Мартин Тошев ("Жетысу"), Марко Обрадович ("Окжетпес")
Болгарин отличился забитым голом в игре против "Кызыл-Жар СК". Тошев был активен в атаке, два раза ударив по воротам и совершив четыре эффективные обводки. Играя под давлением трех защитников, он отдал 69 процентов точных передач и выиграл 46 процентов единоборств. Индекс действий - 255.
В число лучших форвардов тура вошел балканский легионер "Окжетпеса" Обрадович. Марко записал в свой актив победный мяч в драматичном поединке с "Таразом" (3:2). В целом он был активен, хорошо используя свободные зоны в штрафной и оказывая давление на защитников соперника. Индекс действий - 239.