"Чемпион - в пролете". Представлена символическая сборная шестого тура КПЛ

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Чемпион - в пролете". Представлена символическая сборная шестого тура КПЛ

Тур был разбит на три дня.

"Чемпион - в пролете". Представлена символическая сборная шестого тура КПЛ
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала символическую сборную шестого тура национального чемпионата сезона-2020.

При формировании состава учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Шестой тур был разбит на три игровых дня. Заключительный игровой день данного тура закрыл матч "Кайрат" - "Астана", который состоялся 4 октября и завершился победой алматинского клуба - 3:0. И неудивительно, что после этой неудачи никто из состава действующего чемпиона не попал в сборную тура.

Вратарь: Владимир Плотников ("Ордабасы")

В принципиальном матче против костанайского "Тобола" Плотников совершил два сейва и столько же раз удачно сыграл на выходе из ворот. Главное - опытному голкиперу удалось сохранить свои ворота "сухими". Индекс действий - 282.

Правый защитник: Дино Миканович ("Кайрат")

Хорватский защитник хорошо проявил себя в игре с чемпионом страны. Дино совершил четыре чистых отбора мяча, пять перехватов и девять подборов. Также Микановичу удалось выиграть 75 процентов всех единоборств на своем фланге. Индекс действий - 283.

Центральные защитники: Давид Мавутор ("Жетысу"), Александр Клещенко ("Ордабасы")

Безупречная игра Мавутора в обороне помогла "Жетысу" набрать три очка. Давид проявил себя, показав хорошие показатели по выигранным единоборствам - 68 процентов эффективности. Также он хорошо "читал" игру, совершив шесть перехватов и девять подборов. К тому же легионер талдыкорганской дружины отметился ассистом. Индекс действий - 303.

Большой вклад в разгромную победу над "Тоболом" (4:0) внес российский защитник Клещенко. Александр успешно устранял порывы атакующих игроков соперника, совершив при этом шесть перехватов и девять подборов. Индекс действий - 283.

Левый защитник: Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат")

Заряженность Гафуржана на бескомпромиссную борьбу и победу в игре над "Астаной" можно увидеть, взглянув на статистические показатели: он выиграл 83 процента единоборств, совершил восемь отборов, став лучшим по этому показателю среди защитников в туре, а также записал в свой актив 12 перехватов и семь подборов. Индекс действий - 276.

Правый полузащитник: Зиги Бадибанга ("Ордабасы")

В этом туре Бадибанге удалось преобразовать свой атакующий потенциал в эффективные действия. Зиги совершил три успешные обводки, два раза бил по воротам и выиграл 80 процентов борьбы в атаке. Главное достижение - забитый гол в самом конце игры. Индекс действий - 322.

Опорный полузащитник: Яцек Гуральски ("Кайрат")

Гуральски - один из лучших футболистов отчетного тура. Яцек был настроен на борьбу на каждом участке поля, в процессе отбора вгрызаясь в своих оппонентов словно хищник в жертву. Собственно, статистика четко отражает классную игру польского полузащитника "Кайрата": 76 процентов успешных единоборств, восемь отборов, 11 перехватов и десять подборов. Индекс действий - 335.

Левый полузащитник: Гулжигит Алыкулов ("Кайрат")

В игре с "Астаной" Алыкулов был неудержим. Кыргызский хавбек часто шел в дриблинг и использовал нестандартные ходы, доставив много проблем защитникам. Он три раза угрожал воротам "Астаны", один из ударов оказался результативным. Также Гулжигит заставил ошибиться защитника столичной команды, срезавшего мяч в свои ворота. Индекс действий - 343.

Атакующий полузащитник: Жоао Пауло ("Ордабасы")

Жоао принял участие в двух забитых голах. В первом эпизоде после опасного удара в исполнении Пауло партнер по команде добил мяч в ворота дезориентированного вратаря, во втором моменте бразилец забил сам. Всего Жоао Пауло предпринял семь попыток удара, три из которых пришлись в створ. Индекс действий - 329.

Нападающие: Мартин Тошев ("Жетысу"), Марко Обрадович ("Окжетпес")

Болгарин отличился забитым голом в игре против "Кызыл-Жар СК". Тошев был активен в атаке, два раза ударив по воротам и совершив четыре эффективные обводки. Играя под давлением трех защитников, он отдал 69 процентов точных передач и выиграл 46 процентов единоборств. Индекс действий - 255.

В число лучших форвардов тура вошел балканский легионер "Окжетпеса" Обрадович. Марко записал в свой актив победный мяч в драматичном поединке с "Таразом" (3:2). В целом он был активен, хорошо используя свободные зоны в штрафной и оказывая давление на защитников соперника. Индекс действий - 239.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол ПФЛК КПЛ-2020 Кайрат ФК Астана ФК Жетысу ФК Ордабасы ФК Окжетпес ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
14:58
Футбол

Гол игрока "Кайрата" в ворота "Астаны" признан лучшим в шестом туре КПЛ-2020
Сегодня
14:40
Футбол

Воспитанник "Кайрата" может возглавить пятикратного чемпиона КПЛ
Сегодня
13:59
Футбол

"Чемпион - в пролете". Представлена символическая сборная шестого тура КПЛ
Сегодня
11:49
Футбол

Стремление к АПЛ, наказание Томасова и провал в еврокубках. Чем запомнился Пол Эшуорт в "Астане"
Сегодня
11:30
Футбол

"Астана" назначила Давида Лорию вместо уволенного Эшуорта
Сегодня
08:21
Футбол

Экс-игрок "Кайрата" и молодежной сборной Казахстана близок к отъезду в российскую премьер-лигу
Вчера
19:55
Футбол

"Приоритет - игра за рубежом". Дебютант сборной Казахстана - о контракте с "Жетысу", предложениях из КПЛ и Левандовски
Вчера
19:27
Футбол

Капитан "Кайсара" дисквалифицирован за удар соперника
Вчера
17:07
Футбол

"Приятно, что моя кандидатура рассматривается". Грозный прокомментировал возможное назначение в "Астану"
Вчера
13:40
Футбол

СМИ сообщили о вероятном возвращении в Казахстан экс-тренера клубов КПЛ
Вчера
11:40
Футбол

"Гонка за титул КПЛ не завершена". Чебурин - об "Астане" и предложении от зарубежного клуба
Вчера
08:31
Футбол

Появились новые подробности поиска главного тренера "Астаны"
7 октября
22:04
Футбол

Торги, вылет из Лиги Европы и трансферный бан. Почему в "Кайсаре" не все хорошо
7 октября
19:59
Бокс

Головкин стал партнером ФК "Шахтер"
7 октября
19:58
Футбол

Стал известен второй кандидат на пост главного тренера "Астаны"
7 октября
15:54
Футбол

Минус 45 миллионов и трансферный бан. Хорватский футболист через ФИФА выиграл дело против "Кайсара"
7 октября
15:43
Футбол

"Астана"? Мне было бы интересно". Кумыков - о предложениях из Казахстана и борьбе за титул КПЛ
7 октября
15:33
Футбол

"Астана" сделала заявление по уходу Эшуорта и новому главному тренеру
7 октября
15:19
Футбол

Герой разгрома "Астаны" из "Кайрата" номинирован на звание игрока недели в Азии
7 октября
13:42
Футбол

Человек-гол из "Ордабасы", разрушитель из "Кайрата" и стена "Кайсара". Как выглядит топ-7 лучших игроков КПЛ прямо сейчас
7 октября
12:58
Футбол

Официально. "Астана" рассталась с Полом Эшуортом
7 октября
12:02
Футбол

Пол Эшуорт уволен из "Астаны" - инсайдер
7 октября
11:10
Футбол

Занимался борьбой и хотел стать актером. Несколько фактов о новичке "Кайрата" Алыкулове, организовавшем разгром "Астаны"
7 октября
10:46
Развитие спорта

ППСК "Астана" ликвидирован. Что будет с "Астаной" и "Барысом"?
7 октября
08:35
Футбол

Новый тренер для "Астаны", календарь второй части КПЛ, настрой Билека и титульный бой Елеусинова. Главное к утру
6 октября
21:59
Футбол

Обновленный шорт-лист. Кто может возглавить "Астану" прямо сейчас
6 октября
21:44
Футбол

Назван новый кандидат на пост главного тренера "Астаны"
6 октября
19:51
Футбол

Не сглазить бы. "Кайрат" потроллил "Астану" после разгрома
6 октября
18:24
Футбол

"Суюмбаев нейтрализовал Томасова, а Алыкулов выиграл матч". Алиев разобрал разгром "Кайрата" над "Астаной" и ключевых игроков
6 октября
16:36
Футбол

В декабре или весной? В ПФЛК рассказали подробности завершения сезона КПЛ
3 октября
11:58
Футбол

Большой выпуск ANGIME с Антонио Рукавина
26 сентября
18:57
Футбол

Видеообзор матча 11 тура КПЛ "Тараз" - "Тобол" (0:0)
25 сентября
23:55
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Кайсар" - "Астана"
25 сентября
23:54
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК"
25 сентября
23:53
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Жетысу" - "Шахтер"
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика