Гол игрока "Кайрата" в ворота "Астаны" признан лучшим в шестом туре КПЛ-2020

Гол полузащитника "Кайрата" Айбола Абикена признан лучшим в шестом туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.



Хавбек алматинского клуба набрал 32 процента голосов. Он отличился в перенесенном матче против "Астаны".

В начале второго тайма Абикен, находясь в окружении защитников столичного клуба, сумел развернуться и поразить ворота ударом с вратарской линии, сделав счет 2:0.







Второе место по итогам голосования занял Жиан Мартинс из "Окжетпеса" - 21 процент. На третьей строчке опроса оказался форвард "Тараза" Бауыржан Турысбек, у которого 19 процентов голосов. Четвертое место занял форвард "Ордабасы" Тохтар Жангылышбай. "Казахский Златан" набрал 15 процентов голосов. Замкнул рейтинг с 14 процентами Санат Жумаханов из "Окжетпеса".







Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:



Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";

Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";

Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";

Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";

Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;

Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";

Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";

Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";

Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";

Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса";

Двенадцатый тур. Вагнер Лав ("Кайрат") - гол в ворота "Шахтера".



Напомним, "Кайрат", набрав 29 очков, лидирует в чемпионате. Алматинцы на восемь баллов опережают столичный клуб. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.