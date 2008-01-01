"Астана" назначила Давида Лорию вместо уволенного Эшуорта

Футбольный клуб "Астана" сегодня, 9 октября, представил нового исполнительного директора, сообщается на его сайте. Им стал известный казахстанский футболист Давид Лория, не так давно завершивший карьеру.

Ранее должность исполнительного директора в столичном клубе занимал британец Пол Эшуорт. В последнее время он совмещал работу с постом исполняющего обязанности главного тренера, но из-за неудачного сезона клуб расстался со специалистом.

38-летний Лория является воспитанником столичного футбола и одним из рекордсменов сборной Казахстана.

В послужном списке экс-вратаря значатся казахстанские "Женис", "Есиль", "Шахтер", "Иртыш", "Кайрат", "Ордабасы" и "Локомотив", в составе которого он выступал в 2009 году, выиграв с командой серебряные медали, а также турецкие "Ризеспор", "Каршияка", шведский "Хальмстад" и российский "Спартак Нальчик". Всего же на его счету три чемпионских титула.

В составе молодежной сборной Казахстана Лория принимал участие в чемпионате мира в Нигерии, в составе национальной сборной сыграл 45 матчей.

По завершении карьеры в 2019 году молодой специалист поступил на курсы по программе футбольного менеджмента UEFA MIP, созданной для бывших игроков сборных по обучению менеджменту.

Отметим, что главного тренера после увольнения Эшуорта "Астана" пока не назначила.