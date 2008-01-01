Экс-игрок "Кайрата" и молодежной сборной Казахстана близок к отъезду в российскую премьер-лигу

В 2018-м он помог алматинцам выиграть Кубок.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:21
Казахстанский футболист Александр Соколенко заинтересовал несколько клубов нижней части турнирной таблицы чемпионата России, сообщает Айдын Кожахмет в Instagram.

Отмечается, что по завершении сезона в Казахстане 23-летний правый фланговый защитник петропавловцев, скорее всего, отправится в РПЛ.

Соколенко является воспитанником "Кызыл-Жар СК", но до прошлого лета выступал за "Кайрат" и стал героем финала Кубка Казахстана-2018. Именно его гол принес победу алматинцам в матче с "Атырау".

В нынешнем сезоне КПЛ Соколенко провел девять игр, в которых забил один гол.

Ранее он регулярно привлекался к играм за молодежную сборную Казахстана.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Кызыл-Жар СК Премьер-лига России Россия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:21
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