Экс-игрок "Кайрата" и молодежной сборной Казахстана близок к отъезду в российскую премьер-лигу

Казахстанский футболист Александр Соколенко
заинтересовал несколько клубов нижней части турнирной таблицы чемпионата России, сообщает Айдын Кожахмет в Instagram
.
Отмечается, что по завершении сезона в Казахстане 23-летний правый фланговый защитник петропавловцев, скорее всего, отправится в РПЛ.
Соколенко является воспитанником "Кызыл-Жар СК"
, но до прошлого лета выступал за "Кайрат"
и стал героем финала Кубка Казахстана-2018. Именно его гол принес победу алматинцам в матче с "Атырау".
В нынешнем сезоне КПЛ Соколенко провел девять игр, в которых забил один гол.
Ранее он регулярно привлекался к играм за молодежную сборную Казахстана.