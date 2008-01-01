Капитан "Кайсара" дисквалифицирован за удар соперника

Капитан кызылординского "Кайсара" Асхат Тагыберген дисквалифицирован на пять матчей. Такое решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета КФФ, сообщается на сайте федерации.

Наказание полузащитник получил "за физическое воздействие, выразившееся в ударе игрока соперников".

Решение вступило в силу 29 сентября. Дисквалификация на два матча вынесена как условная.

При этом Тагыбергену установлен испытательный срок на три месяца, а повторное нарушение отменит условную санкцию с последующей реализацией дисквалификации.

Напомним, инцидент с футболистом произошел в матче 11-го тура КПЛ против петропавловского "Кызыл-Жар СК". Тагыберген был удален на 64-й минуте, а встреча завершилась со счетом 0:0.